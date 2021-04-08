Türkiye’nin yeni ABD Büyükelçisi Mercan: Mevcut problemler iş birliğimizi zehirlemesin

Büyükelçi Murat Mercan, Türk-Amerikan ilişkilerine gerçekçi ancak pozitif bakmak gerektiğine işaret ederek, özellikle ortak çıkarların mümkün olduğu alanlardaki iş birliklerini arttırmaya gayret edeceğini vurguladı.

İKİ MÜTTEFİK ÜLKE

İkili ilişkilerde bir güven eksikliği sorunu olup olmadığını değerlendiren Mercan, “Eğer biz var olan sorunlara odaklanıp o sorunları çözecek stratejiler geliştirir ve ilişkilerimizi bu çerçeveye oturtursak aslında fazla bir ilerleme kaydedemeyiz. Halbuki Türkiye ve Amerika çok uzun yıllardır müttefiklik ilişkisi içinde olan, Transatlantik dayanışmasının en önemli ülkelerinden olan iki büyük ülke” diye konuştu. “Türkiye kendi bölgesinde, bölgesindeki diğer ülkelere nazaran çok daha güçlü bir ülke” diyen Mercan şöyle devam etti: “Türk-Amerikan ilişkilerinde inişler ve çıkışlar olabilir; doğaldır. Aramızda var olan problemleri de konuşmaya devam edelim, ancak bu problemler bizim diğer alanlardaki iş birliğimizi, tırnak içinde söylüyorum, zehirlemesin.” ABD’nin küresel rolünü devam ettirebilmesi için Ortadoğu’daki varlığını sürdürmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Büyükelçi, “Amerikan çıkarlarını da destekleyecek, Türkiye’yi de iyi anlatacak ortak yapılabilecek işler var, bunları konuşalım” dedi.

S-400’LER YORUMU

İkili ilişkileri etkileyen S-400 konusunda nihai bir pozisyondaymış gibi konuşmayı doğru bulmadığını ifade eden Mercan, “Tarafların pozisyonunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Tabii insanlar bu konuları merak da ediyor fakat özellikle dış politikada bu konuları çok da fazla kaşımanın kimseye bir faydası olmadığı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Joe Biden ‘soykırım’ derse

Mercan, ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarının da ilişkileri olumsuz etkileyen konulardan biri olduğunu belirterek “Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı sözde ‘soykırım’ kelimesini kullanmadı. Şimdi kullanıp kullanmama konusunda nihai kararı verecek olan, ABD’nin yeni başkanı Biden’dır” dedi. Mercan, bu konuda çıkacak duruma göre gereken adımların Ankara tarafından atılacağına işaret etti. ABD başkanları her yıl 24 Nisan’da, 1915 olaylarını anmak için bir açıklama yapıyor.

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