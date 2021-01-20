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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 22:31 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nden Biden'a tebrik mesajı

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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nden Biden'a tebrik mesajı
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, bugün ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı tebrik etti.

Büyükelçi Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün görevlerine başlayan ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Kılıç paylaşımında, "Bu yeni yönetimin, bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefiklikler kurarken, ABD'nin uzun süreli müttefikleri ile ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

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