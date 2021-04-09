MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye'nin Washington Büyükelçisi, Pfizer'ın CEO'su ile görüştü
GeriDünya Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, Pfizer'ın CEO'su ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 02:14 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, Pfizer'ın CEO'su ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi, Pfizer'ın CEO'su ile görüştü

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta ABD ilaç şirketi Pfızer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla ile bir araya geldi.

Kısa bir süre önce görevine başlayan ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Büyükelçi Mercan'ın Bourla ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleşen görüşmede Pfizer'ın Alman ilaç firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile Pfizer'ın Türkiye'deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dahil birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi