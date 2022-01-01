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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne saldıran kişiye 3 ay hapis

#Polonya#Varşova #Büyükelçilik
Türkiyenin Varşova Büyükelçiliğine saldıran kişiye 3 ay hapis

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Türkiye Büyükelçiliği binasına molotof kokteylli saldırı gerçekleştiren şahsa 3 ay hapis cezası verildi.

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Varşova-Mokotow Bölge Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan 34 yaşındaki Türk saldırgan, "Türkiye Büyükelçiliği binasına yanıcı madde içeren şişe atarak yangına sebebiyet vermeye çalışmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırgana yardım ettiği düşünelen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Salı günü Rakowiecka sokağında bulunan Türkiye Varşova Büyükelçilik binasına gelen saldırgan, binanın personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 adet molotof kokteyli atmıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 2 personel aracı hasar almıştı.

Elçilik binasındaki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, saldırgana eşlik eden bir kişinin ise kaçtığını belirlemişti.

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#Polonya#Varşova #Büyükelçilik

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