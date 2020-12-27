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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 27.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin test zorunluluğu Rus turistleri caydırmadı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Türkiye’nin test zorunluluğu Rus turistleri caydırmadı
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Türkiye’nin 27 Aralık tarihinden itibaren ülkeyi ziyaret edecek yabancılar için koronavirüs testini zorunlu hale getirmesi Rusların tatil planlarını engellemedi.

Yeni yıla Türkiye’de girmeye hazırlanan binlerce Rus vatandaşı, tatilini iptal etmek yerine test merkezlerine koştu. Rus basınına konuşan Rusya Turizmciler Birliği Temsilcisi İrina Tyurina, “Türkiye’nin ülkeye girişlerde PCR testini zorunlu tutması rezervasyon iptallerine yol açmadı.

Çünkü Rus vatandaşları birkaç gün olsa da karantina ortamından uzaklaşmak istiyor” dedi. Bu yıl yılbaşı tatili için Türkiye’ye yaklaşık 250 bin Rus turistin gelmesi bekleniyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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