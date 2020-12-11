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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle çağrıldığını belirtti.

Hatibzade, açıklamasında, "Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi." ifadelerini kullandı.

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