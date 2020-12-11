Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle çağrıldığını belirtti.

Hatibzade, açıklamasında, "Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi." ifadelerini kullandı.