Türkiye'nin tahliye ettiği aktivistler İsrail'de yaşananları anlattı

Haberin Devamı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlerin kötü muamele gördüğü söyleminin "yalan" olduğu iddia edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistleri "terörist" diye niteleyerek aşağılamaya çalıştığı görüntülerin servis edilmesi ve bizzat Ben-Gvir tarafından "aktivistlerin en kötü şartlarda tutulacağının" açıklanmasına karşın İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlere kötü muamele yapıldığını inkar etti.

Tüm alıkonulanların yasal haklarının korunduğu iddia edilen açıklamada, Thunberg ve sınır dışı edilmeyen diğer aktivistlerin sınır dışı belgesini imzalamayı reddederek "gözaltı sürelerini" kendilerinin uzattığı öne sürüldü.

İsrail, aktivistlerden "İsrail'e yasa dışı yollardan girdiklerini ve bunun sonucunda sınır dışı edilmeyi kabul ettiklerini" öne süren bir evrak imzalamalarını istiyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, İsrail Cezaevi İdaresi, aktivistlere kötü muamele yapıldığına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

TÜRKİYE 137 AKTİVİSTİ TAHLİYE ETTİ

Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.

Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.

Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.

İTALYANLAR KÖTÜ MUAMELEYİ ANLATTI

Filoda sayıları 40'ı aşan İtalyan aktivistlerden 26'sı, Türk Hava Yolları'nın (THY) dün gerçekleştirdiği özel seferle İsrail'den İstanbul'a getirildikten sonra, ilk aşamada 26 kişiden 18'i dün gece Roma'ya geldi. Aktivistler İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Haberin Devamı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, İsrail'in alıkoyduğu ve halihazırda gönüllü tahliye formunu imzalamayan 15 İtalyan aktivistin ise gelecek hafta gerçekleşecek olan yargı süreci sonundaki sınır dışı sürecini beklemek zorunda olduğu ifade edildi.

Gözden Kaçmasın İsrail ateşkese rağmen durmadı: Son 24 saatte 65 Filistinli öldürüldü Haberi görüntüle

Fanpage isimli internet haber sitesi için çalışan ve filodaki gelişmeleri alıkondukları ana kadar aktaran İtalyan gazeteci Saverio Tommasi, Roma Fiumicino Havalimanına gelişinde yaptığı açıklamada, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek, kendilerine "maymunmuş" gibi davranıldığını söyledi.

'AŞAĞI BAKMAYANLAR KAFALARINA DARBELERLE CEZALANDIRILIYORDU'

Haberin Devamı

Tommasi, saldırı sırasında 15-20 ağır silahlı ve yüzleri kapalı askerden bazılarının kendilerini dipçiklerle ittiğini kaydederek, "Aşdod limanına vardığımızda, en kötü kısım o zaman başladı. Karşılama korkunçtu, tam bir insan hakları ihlaliydi. Bizi gemiden indirdiler, eğilmeye zorladılar. Sırayla oturan herkes yere bakmak zorundaydı. Aşağı bakmayanlar kafalarına darbelerle cezalandırılıyordu. Birkaç kez tuvalete gitmek istedim ama kimseyi bırakmadılar ve ara sıra bizi başka bir yere taşıdılar." ifadelerini kullandı.

Boynunda kefiye ile Roma'ya gelen aktivist Cesare Tofani de "Bize korkunç muamele edildi. Eziyet vardı." dedi.

Gözden Kaçmasın Husilerden İsrail'e füze saldırısı Haberi görüntüle

Bir diğer gazeteci Lorenzo D'Agostino da kendilerine makineli tüfeklerin doğrultulduğunu, sürekli aşağılandıklarını, 4 saat soğukta bekletildiklerini aktarırken, ayrıca, İsveçli aktivist Greta Thunberg'in, İsrail askerlerinin önünden geçit töreni şeklinde götürülmesine de tanık olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.