Türkiye’nin sismik gemisi Avrupa’yı karıştırdı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya açıklarındaki araştırmasına engel olmaya çalışan Rum-Yunan ikilisine Fransa da ‘Türkiye’ye yaptırım’ isteyerek katıldı. Avrupa ülkeleri krizin tırmanmasından telaşa kapılırken, AB Dönem Başkanı Almanya, perde gerisinde Türk-Yunan gerginliğini azaltma girişimlerini sürdürüyor.

KÜSTAH AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Rum lider Nikos Anastasiadis ile Paris’te bir araya geldi ve kameralar karşısına geçerek, Doğu Akdeniz’le ilgili Rum-Yunan tezlerine tam destek verdi. Türkiye’nin Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri süren Macron, “Birliğimizin bir üyesinin deniz yetki alanının ihlal ya da tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. İhlallerde bulunanlara yaptırım uygulanmalı” dedi.

YUNANCA MESAJ

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin arkasında olduğunu belirten Macron, Doğu Akdeniz’in Avrupa’nın güvenliği ve enerji politikaları açısından büyük önemde olduğunu söyledi. Türkiye ve Rusya’nın bölgede ön plana çıktığını vurgulayan Macron, “Akdeniz’de güvenliğimizi başka aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olur. Avrupa’nın böyle bir seçeneği yok. Bu, Fransa’nın olmasına izin vereceği bir şey değil” diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, Libya konusunda da benzer bir yaklaşım sergileyerek yabancı güçlerin silah yardımı karşısında Avrupa’nın yaptırım yolunu seçmesi gerektiğini savundu. Macron ayrıca, Facebook hesabından Yunanca paylaşım yaparak görüşlerini tekrarladı. Yunanca paylaşım Atina ve Rum tarafında “büyük jest” olarak yorumlandı.

ALMANYA DEVREDE

AB’den şu aşamada Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmasını engelleyen ve diyaloğa şans tanıyan ülkelerin başını çeken Almanya, Doğu Akdeniz’deki tansiyonun düşürülmesi için devrede. Berlin, hem kapalı kapılar ardındaki görüşmeler hem de üst düzey temaslarla Türkiye ile Yunanistan arasındaki farklılıkları giderme amaçlı aktif diplomasi yürütüyor. Libya konusunda ise silah sevkıyatı yapan ülkelere karşı olası yaptırımlar üzerinde çalışıyor. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, AB’nin fazla varlık gösterememesine işaret ederek bunun Libya’nın Türkiye ve Rusya arasında bölünmesi tehlikesi yarattığını söyledi.