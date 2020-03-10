Türkiye’nin silah ithalatı azaldı

TÜRKİYE, silah endüstrisindeki gelişmelerin de etkisiyle silah ithalatını 2015-2019 yıllarında önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre, Türkiye’nin silah ithalatındaki düşüşe, Türk silah endüstrisi yeteneklerindeki gelişmeler ve bazı silahların teslimatındaki gecikmeler neden oldu.

1995-99 yılları arasında Türkiye en çok silah ithal eden ülkeler sıralamasında üçüncüydü. 2015-19 yılları arasında ise bu kategoride 15’inci sıraya kadar geriledi.

EN BÜYÜK ARTIŞ ABD VE FRANSA’DAN

SIPRI, Almanya’dan 2015-2019 yılları arasında teslim alınması öngörülen denizaltıların gecikmesinin ithalatta düşüşe neden olduğunu belirtirken, geçmişte Türkiye’nin savaş gemileri ve zırhlı araçlarını ithal ederken şimdi kendisinin ürettiğine işaret etti. Raporda ayrıca, ABD’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye 100 adet F-35 satmaktan vazgeçtiği de hatırlatıldı.

2015-2019 döneminde ABD ve Fransa silah ihracatlarını önemli şekilde artırırken, Suudi Arabistan en çok silah ithalatı yapan ülke oldu. ABD silah ihracatını söz konusu yıllarda bir önceki döneme göre yüzde 23 artırarak, küresel silah ihracatındaki payını yüzde 36’ya yükseltti.

Aynı dönemde ABD’nin toplam silah ihracatı, dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı Rusya’nınkinden yüzde 76 daha yüksek oldu. ABD, bu dönemde 96 ülkeye silah ihraç etti.

ABD SİLAHLARIN YARISINI ORTADOĞU’YA SATTI

Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı son 10 yılda yüzde 61 oranında artarken, bu, son 5 yıldaki küresel silah ithalatının yüzde 35’ini oluşturdu. Suudi Arabistan son 5 yılda dünyanın en büyük silah ithalatçısı olurken, ülkenin silah ithalatı, önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 130 arttı.



En çok silah ithal eden 10 ülkeden beşi Ortadoğu’da. Suudi Arabistan’ın yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Katar ilk 10’da yer alıyor. ABD bölgenin en büyük silah satıcısı. Pazarın yüzde 53’üne sahip. ABD’nin ürettiği silahların yarısı Ortadoğu’ya bunların yarısı da Suudi Arabistan’a gitti. ABD’yi bölgede yüzde 12 ile Fransa ve yüzde 11 ile Rusya izliyor.