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Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği: Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok

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#Güney Kore#Dışişleri Bakanlığı#Dünya
Türkiyenin Seul Büyükelçiliği: Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 11:23

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle ulusal yas ilan edilirken, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok" denildi. Dışişleri Bakanlığı yaşanan olay sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetmiş, 19'u ağır 82 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden izdihama ilişkin yapılan açıklamada, "Olaydan etkilenmiş olabilecek vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçiliğimizce süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçilmiştir. Bu aşamada ölen veya yaralanan vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik ayrıca, Güney Kore'deki yakınlarına ulaşamayanlar için kendileri ile iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yaşanan olay sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;

'Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul’de dün (29 Ekim) yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.'

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ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazanın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ise, ulusal yasın 5 Kasım'a kadar devam edeceğini ve bu süreçte acil olmayan tüm etkinliklerin erteleneceğini açıkladı. Han Duck-soo ayrıca, tüm kamu çalışanlarının yas süreci boyunca taziyelerini sunmak için kurdele takacağını da sözlerine ekledi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham yaşandığını söylemişti.

Güney Kore'de "Cadılar Bayramı" izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı
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