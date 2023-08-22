Türkiye'nin sert tepkisi komşuda böyle yankılandı: Ankara meydan okuyor

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KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.

Yaşananlara ve sonrasında gelen açıklamalara Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Pile-Yiğitler Yolu gerginliğine ilişkin açıklamasının arazideki gerçeklerden kopuk olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 'Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte' ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan bu açıklama Yunanistan'ın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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'Ankara Kıbrıs'a meydan okuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan In.gr, haberinde şu skandal ifadelere yer verdi;

'Türk Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile'deki olaylara ilişkin açıklamasına ilişkin kışkırtıcı bir açıklama yaparak, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nü KKTC'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçlayacak kadar ileri gitti.'

Kathimerini bakanlığın 'BMGK gerçeklikten uzak' açıklamasını öne çıkardı. Proto Thema'nın başlığı ise 'Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir kez daha meydan okuyor' oldu.

Haberde 'Yol çalışmaları ile ilgili duyuru bir süre önce yapılmıştı. Türkiye, barış gücünün müdahalesinin gerginliğe yol açtığını iddia etti' denildi.

RUMLAR AÇIKLAMADAN MEMNUN

Gazete bir başka haberinde ise GKRY'nin BM açıklamasından memnun olduğu bilgisine yer verdi. Haberde 'Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi'nin 21 Ağustos Bildirisini memnuniyetle not ediyor' denildi.

Rum Phileleftheros gazetesi ise 'Pile'de bir yerleşim alanına Kıbrıs Türk asıllı bir kişiye ait askeri karakol özelliğinde ev inşa edildiğini' yazdı.

Rum gazete provokatif haberinde söz konusu evin fotoğraflarına da yer verdi. Evin derme çatma görüntüsü ise Rum gazetenin iddiaları ile zıt bir görüntü çizdi.