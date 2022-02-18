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Türkiye'nin NATO’ya katılımının 70. yıl dönümü! Dışişleri'nden dikkat çeken mesaj...

#NATO#Dışişleri Bakanlığı#Terörle Mücadele
Türkiyenin NATO’ya katılımının 70. yıl dönümü Dışişlerinden dikkat çeken mesaj...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70. yıldönümüyle ilgili yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini yer verdi

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO’ya katılımının 70. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mesahda şu ifadelere yer verildi;

"Bugün (18 Şubat) ülkemizin NATO’ya katılımının 70. yıldönümünü kutluyoruz. Türkiye Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da İttifakın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olmuştur. NATO’nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde, misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunmuş; İttifakın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO’nun istikametine yön veren önde gelen Müttefikler arasında yer almıştır.

Bir yandan 2030’lu yılların NATO’sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO’nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir.

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"SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL AVRUPA-ATLANTİK COĞRAFYASI İÇİN DE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir." denildi.

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#NATO#Dışişleri Bakanlığı#Terörle Mücadele

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