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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yeniden hizmete açılıyor

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Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yeniden hizmete açılıyor

Irak’ta 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın saldırısına uğrayan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, tekrar hizmete açılıyor.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2014’te terör örgütü DEAŞ'ın kenti ele geçirmesinden bu yana kapalı olan konsolosluğun hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu.

Küçüksakallı, yaptığı paylaşımda, “Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun” notunu paylaştı.

MUSUL KONSOLOSLUK BASKINI

Haziran 2014 yılında Musul kentini ele geçiren terör örgütü DEAŞ üyeleri konsolosluk binasına saldırmıştı. Terör örgütü, dönemin Musul Başkonsolu Öztürk Yılmaz dahil olmak üzere 49 kişiyi rehin almış, konsolosluk binasını kullanılamaz hale getirmişti. Rehineler kurtarılarak Eylül 2014’te Türkiye’ye getirilmişti.

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