Türkiye'nin Mısır hamlesi İsrail'i zorda bıraktı: 'Stratejik kabus'

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Türkiye ve Mısır'ın askeri yakınlaşması, İsrail savunma ve istihbarat çevrelerinde endişeye yol açtı. İsrail merkezli Yedioth Ahronot'ta (Ynet) yer alan analizde, Türkiye, Mısır ve Azerbaycan'ın "Üçlü Kartal" adlı ortak askeri tatbikatı ele alındı. Tatbikata her iki ülkenin seçkin paraşütçüleri, özel kuvvetleri ve komando birliklerinin katıldığı, Mısır topraklarında senkronize operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ynet, Türkiye ve Mısır arasında son dönemde imzalanan savunma çerçeve anlaşmasının ardından gerçekleştirilen tatbikatların bölgedeki mevcut ittifak dinamiklerini değiştirdiğini kaydetti.

Analizde, tatbikatların dost ülkelerle rutin işbirliği olarak nitelendirilse de zamanlama bakımından daha derin bir gerçeği ortaya koyduğu vurgulandı. Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşması, Orta Doğu jeopolitiğinde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi.

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ÜÇLÜ KARTAL TATBİKATI

"Üçlü Kartal" tatbikatının endişe verici bulunmasının nedeni, sadece birkaç hafta önce gerçekleşen gelişmelerle ilişkilendirildi. Analize göre özel kuvvetler tatbikatı, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde bu yaz yaşanan ikinci büyük gelişme oldu. Haziran 2026'nın sonlarında, Türkiye ve Mısır, Mısır içindeki çeşitli stratejik hava üslerinde ortak hava kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta, her iki ülkenin hava filolarının omurgasını oluşturan F-16 savaş uçakları da yer aldı. Manevraların hemen ardından Mısır, Azerbaycan ve NATO unsurlarıyla birlikte Türkiye'de düzenlenen "Anadolu Kartalı 2026" üçlü hava tatbikatına katılmak üzere hava unsurlarını konuşlandırdı.

Pilotalar hava sortileri sırasında gelişmiş komuta-kontrol prosedürleri, koordineli saldırılar ve elektronik savaş taktikleri üzerinde çalıştı. Analizde, karmaşık hava tatbikatlarından komando tatbikatlarına hızlı geçişin, bunun geçici bir diplomatik yakınlaşma olmadığını gösterdiği vurgulandı.

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SAVUNMA ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Kahire'de önemli bir savunma çerçeve anlaşması imzaladığı hatırlatıldı. Yeni kurulan askeri işbirliğinin, İsrail'e güçlü bir mesaj gönderdiği yorumu yapıldı.

Sisi'nin Türk komandolarını Mısır topraklarına davet ederek, bölgedeki askeri dengenin değiştiğini ortaya koyduğu belirtildi. Erdoğan'ın ise Mısır ile işbirliğiyle Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını koruma altına aldığı kaydedildi.

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Türkiye-Mısır ortaklığının askeri teçhizat, taktik doktrin paylaşımın ve bölgesel hakimiyetin yeniden düzenlenmesine dayalı bir ilişki olduğu ifade edildi.

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STRATEJİK DEĞİŞİM

İsrail'in Türk dış politikasına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan analizde, Erdoğan'ın eski Osmanlı coğrafyasında bir işbirliği alanı inşa ettiği ve Kuzey Afrika'nın jeopolitik gündemini yeniden şekillendirdiği belirtildi.

Analize göre Türkiye'nin Libya'ya askeri yardımları, Suriye'deki varlığı ve son dönemde Afrika Boynuzu'na yönelik jeopolitik hamleleri, Akdeniz havzasında etki yayma amacına işaret ediyor. "Üçlü Kartal" tatbikatlarının Ankara'ya nihai bir koruma sağladığı, Türkiye'nin seçkin birliklerini Mısır ordusuyla bütünleştirerek İsrail sularına ve kritik deniz yollarına daha yakın kalıcı bir dayanak noktası elde ettiği ifade edildi.

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DOĞU AKDENİZ'DE GÜÇ DENGESİ

Analizde ayrıca, Ankara ile Kahire arasındaki derinleşen askeri yakınlaşmanın Doğu Akdeniz'deki hassas güç dengesini etkileyebileceği belirtildi. Ortak tatbikatların ötesinde, Mısır'ın Türkiye'nin KAAN savaş uçağı programına katılımı araştırdığına ve gelişmiş insansız hava araçlarının üretimi için Türk savunma firmalarıyla anlaşmalar imzaladığına dikkat çekildi.

Ynet, bu düzeydeki savunma entegrasyonunun, bölgenin geleneksel stratejik varsayımlarını değiştiren ortak teknik ve operasyonel yetenekler oluşturduğunu ifade etti. Öte yandan, İsrail'in Mısır ile imzaladığı tarihi barış antlaşmasının her zaman askeri gerçeklikten doğan soğuk bir hesaplama olduğu, ortak değerlerden kaynaklanmadığı savunuldu.

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ABD'YE ŞİKAYET ÖNERİSİ

Analizde, İsrail'in artık iki ülke arasındaki işbirliğini izlemekle yetinemeyeceği, başta ABD olmak üzere Batılı müttefiklerine Türkiye ve Mısır konusunda "uyarıda bulunması gerektiği" kaydedildi. Mısır'ın düşmanca bir eksenle stratejik işbirliği kurmaya devam etmesi halinde Kahire'ye yapılan mali ve askeri yardımın yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İsrailli gazete, Tel Aviv'in Türkiye ve Mısır'a agresif bir diplomasiyle karşılık vermesini savunarak, istihbarat teşkilatlarının Ankara ve Kahire arasında paylaşılan taktik doktrinleri ve teçhizatı takip etmesi gerektiğini belirtti.