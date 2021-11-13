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Türkiye’nin Minsk hamlesi AB’yi memnun etti

#Türkiye#Minsk#Mülteci
Türkiye’nin Minsk hamlesi AB’yi memnun etti

Bazı çevrelerin Türkiye’yi, Avrupa Birliği üyesi Polonya ile Belarus’u ayıran sınırda günlerdir devam eden göçmen krizinin içine çekme çabası yoğun diplomasi trafiğiyle boşa çıktı.

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Başından beri sorunun parçası olmadığı mesajını net şekilde veren Türkiye’nin, Türk Hava Yolları’nın (THY) Minsk uçuşları konusunda aldığı önlemler AB tarafından memnuniyetle karşılandı. Ankara, Varşova, Berlin ve Brüksel arasındaki temasların aktörlerinden olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya mesajında, “Türk yetkililer ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), desteğinize ve işbirliğinize teşekkürler” ifadelerini kullandı. Michel’in açıklaması, SHGM’nin, AB ile Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Türk havalimanlarından bu ülkeye seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve bu kişilerin uçağa alınmamasına karar verildiğini duyurmasının ardından geldi.

Minsk seferleri bağlamında alınan bir başka önlem de Belarus havayolu Belavia’nın THY’nin Ortadoğu ağından yararlanma amaçlı kod paylaşımının durdurulması oldu. AB Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant, bu adımın göçmenlerin İstanbul üzerinden Minsk’e uçmalarını engelleyeceğini söyledi. Spinant çok sayıda havayolu şirketiyle temasların sürdüğünü belirterek Irak’ın da Minsk’e seferleri durdurduğunu açıkladı.

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DONDURUCU SOĞUKTA SİNİR HARBİ SÜRÜYOR

Olumsuz hava koşullarına dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü, Polonya sınırında bekleyişini sürdüren mültecilerin sağlık durumlarının endişe verici olduğunu bildirdi. Polonya gazetesi “Gazeta Wyborcza”, şu ana kadar yedisi sınırın Polonya tarafında olmak üzere bölgede en az 10 mültecinin öldüğünü yazdı.

Polonya sınır güçleri, önceki gün yasadışı yollardan ülkeye girmek için 223 girişimde bulunulduğu, ayrıca Belarus ordusunun çoğu kadın ve çocuk 35 kişiyi Polonya tarafına itmeye çalıştığı bilgisini verdi. Polonyalı yetkililere göre sınırındaki göçmen sayısı 4000’e yükseldi.

Irak, Polonya sınırında zor şartlarda bekleyen vatandaşları için harekete geçti. Bağdat hükümeti tahliye uçuşu düzenleyecek. Irak Dışişleri de “vatandaşlarını insan kaçakçılığından korumak için” Belarus’un Bağdat’taki fahri konsolosluğunun çalışma izninin iptal edildiğini ve Belarus’a doğrudan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Belarus’tan Polonya’ya geçmeyi başaran Suriyeli bir adam ve Iraklı bir çift sınırı geçtikten sonra 3 kişinin saldırısına uğradı. Perşembe günü yaşanan olayda hırsızlar toplam 7500 dolar çaldı.

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#Türkiye#Minsk#Mülteci

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