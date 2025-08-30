Türkiye'nin kararı İsrail'i sarstı: Eşi benzeri görülmemiş bir hamle... 'Erdoğan güçlü adımlar atıyor'

Haberin Devamı

Türkiye’nin İsrail ile tüm ekonomik ve ticari ilişkileri kesme, ticari uçuşlar da dahil olmak üzere hava sahasını tüm İsrail uçaklarına kapatması İsrail’de geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, “İsrail ve Türkiye tehlikeli bir tırmanışa doğru ilerliyor” başlığıyla belirtti.

Maariv gazetesinin manşetten servis ettiği yazıda, Türkiye'nin hamlesine ilişkin "savaşta bile nadir görülür" denilirken bir ülkenin başka bir ülkeye hava sahasını kapatmasının sadece savaş durumlarında gerçekleştiği kaydedildi. Yazıda, "Türkiye'nin kararı, farklı ve daha endişe verici bir adımı temsil ediyor" ifadesi yer aldı.

Yazıda, iki ülke arasındaki ilişkiler bu karar ile bilinçli bir şekilde sıfırlandı denildi ve bölgedeki dengeleri değiştirecek daha büyük bir gerilimin kapısını aralayabileceği vurgulandı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HAMLE"

Yazıda, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi araştırmacılarından Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın yorumları aktarıldı. Kararın kendisini şaşırtmadığını söyleyen Yanarocak, "Bu hamle eşi benzeri görülmemiş bir hamle" ifadesini kullandı.

Yanarocak, sürecin deniz yaptırımlarının uygulanmasıyla çoktan başladığını belirtirken "İsrail Gazze’deki askeri operasyonu genişletme kararı aldığı anda Türkiye de deniz yaptırımlarını devreye soktu” dedi. Yanarocak, "Bu adım, sonraki daha büyük kopuşların habercisi oldu" ifadesini kullandı.

TANSİYONUN YÜKSELEBİLECEĞİ VURGULANDI

Ankara'nın hamlesinin sonuçlarının ekonomik açıdan Tel Aviv'de hemen hissedileceğini belirten Yanarocak, “Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’a giden tüm uçuşlar uzayacak. Bu durum, ciddi zaman kaybına neden olacak ve uçuş maliyetlerinde ciddi artış yaratacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yanarocak, asıl tehlikenin ekonomik değil, stratejik olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“İki ülke arasındaki karşılıklı bağımlılık ortadan kalkınca, tarafların geri adım atmasını zorlaştıran fren mekanizması da kayboluyor. Artık kaybedecek bir şey kalmadığında, tansiyonun kontrolsüz şekilde yükselmesi kolaylaşır”

"ERDOĞAN GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın jeopolitik hedeflerine dikkat çekilen yazıda, Ankara’nın bu kararı bir “tesadüfi” ya da "ani bir öfkeyle" almadığı belirtildi.

Kararın, "kontrollü ve planlı biçimde" alındığının ve Ankara'nın, İsrail’e karşı böyle sert bir hamle için uygun zamanı beklediğinin altı çizildi.

Yanarocak, “Aslında bunun olacağı belliydi. Türkiye kritik bir olayın gerçekleşmesini bekliyordu, sonra da bu kartı kullanarak hava sahasını tamamen kapattı. Erdoğan, uzun süredir Türkiye’yi Müslüman dünyada yeniden güçlü ve lider ülke konumuna getirmek istiyordu. Özellikle Gazze gibi ciddi insani kriz yaşayan bölgelerde insani sorumluluk üstlendi" dedi.

Erdoğan’ın hamlelerinin "temkinli ve kademeli" şekilde ilerlediğini kaydeden Yanarocak, “Erdoğan hızlı değil, temkinli ve kademeli bir şekilde ilerliyor. Erdoğan'ın vizyonuyla uyumlu atılan adımlar planlı, ve her biri bir sonrakini hazırlıyor. Erdoğan güçlü adımlar atıyor" ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN MECLİS'TE AKTARDI

TBMM Genel Kurulu dün İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplanmıştı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin davasının Türkiye'deki tüm kesimlerin savunduğu öncelikli bir mesele olduğunun altını çizerken, "Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail'e silah ile mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçakların ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz" dedi.