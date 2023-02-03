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Türkiye’nin kabul etmediği gemi batırılacak

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#Asbest#Brezilya#Gemi
Türkiye’nin kabul etmediği gemi batırılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:00

Tonlarca asbest taşıdığı gerekçesiyle Türkiye karasularına girişi yasaklanan Brezilya’ya ait uçak gemisi ‘Sao Paulo’, Atlas Okyanusu’nda batırılacak.

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1960’lardan kalma 32 tonluk gemi, söküm için İzmir’in Aliağa limanına getiriliyordu. Ancak yola çıktıktan sonra asbest taşıdığı ortaya çıkan geminin söküm izni, tepkiler üzerine iptal edilmiş ve ‘Sao Paulo’ Cebelitarık Boğazı’ndan geri dönmüştü.

Brezilya donanması, 3 aydır kıyıdan uzakta olan ve su alan geminin batma riski taşıdığını, bu nedenle Brezilya limanlarına yanaşmasına izin verilmediğini bildirdi. Donanma, gemiyi Brezilya’nın münhasır ekonomik bölge sınırları içinde, kıyıdan yaklaşık 350 km açıkta atırmaktan başka çaresi olmadığını açıkladı. Geminin batırılacağı bölgede derinlik 5 bin metre civarında. Kontrollü batırma işlemi, Brezilya Çevre Bakanlığı’nın itirazına rağmen yapılacak. 40 uçak taşıma kapasitesine sahip Clemenceau sınıfı uçak gemisi 1963-2000 yıllarında Fransız donanmasına hizmet etmişti. Asbest, kanser ve akciğer hastalığına neden olan oldukça zehirli bir madde.

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#Asbest#Brezilya#Gemi

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