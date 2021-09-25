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Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

#Taliban#Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay#Afganistan
Türkiyenin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdusselam Hanefi ve "Enerji ve Su Bakan Vekili" Abdullatif Mansur ile ayrı ayrı görüştü.

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AA- Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün, Hanefi ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'ın bir araya geldiğini duyurdu.

Açıklamada, Hanefi'nin Türkiye'nin Afganistan ile dostane ilişkilerine vurgu yaptığı belirtilerek şu sözlerine yer verildi:
"Biz dost ve kardeş iki milletiz, ilişkilerimiz derin ve eskiye dayanıyor. Dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'yle diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Afganistan'ın tamamında güvenlik sağlanmış durumda, Türk yatırımcıların Afganistan'da çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını istiyoruz."

Hanefi, Türkiye'nin sağlık, eğitim ve insani alanlarda iş birliğine devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine ait Twitter hesabından yapılan açıklamada da Erginay'ın ayrıca, Taliban'ın "Enerji ve Su Bakan Vekili" Abdullatif Mansur'la çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk şirketleri, Afganistan'a yatırım yapmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini Afgan halkının yararına artırmayı umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enerji ve Su Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mansur'un, Afganistan ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve iş birliğinin sürdürülmesi ve genişletilmesine vurguda bulunduğu kaydedildi.

Kabil Büyükelçisi’nden Taliban teması

Kabil Büyükelçisi’nden Taliban teması

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#Taliban#Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay#Afganistan