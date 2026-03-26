×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye’nin İran diplomasisi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#İran#Diplomasi
Türkiye’nin İran diplomasisi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

‘İRAN Savaşı’nın sona erdirilmesi amacıyla Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri’ne başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileklerini sundu. Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. El Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran diplomasisi çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Çin Dışişleri bakanı Wang Yi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Haberin Devamı

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı; savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Diğer yandan Bakan Fidan dün bir kez daha son durumu ele almak için İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

#Türkiye#İran#Diplomasi

