Türkiye’nin İran diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri’ne başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileklerini sundu. Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. El Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran diplomasisi çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Çin Dışişleri bakanı Wang Yi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı; savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Diğer yandan Bakan Fidan dün bir kez daha son durumu ele almak için İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.