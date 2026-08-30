Türkiye'nin İHA'ları ABD gündeminde: 'Artık her yerde karşımıza çıkıyor'

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Türk savunma sanayisi, insansız hava aracı (İHA) üretimindeki başarısıyla dünyada ilgi odağı haline geldi. Türk savunma sanayisi ürünlerinin küresel savunma pazarında yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken ABD basını, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların son dönemde özellikle Orta Doğu ülkeleri arasında hızla popülerleştiğini kaydetti.

Orta Doğu ülkeleri, İran-ABD savaşıyla bölge geneline yayılan çatışma riski nedeniyle ordularını güçlendirmeye yöneldi. Alanında dünyanın lider güçleri arasında bulunan Türkiye'nin İHA sanayisi, Arap ülkelerinin yakın markajı altına girdi. Savaşlarda kendini kanıtlamış İHA'lara sahip Türkiye'nin ürettiği teknolojiler, ordularını kısa sürede ileri teknoloji ürünlerle donatmak isteyen ülkeler için birinci tercih oldu.

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ABD merkezli Forbes dergisi, Türk İHA'larına ilişkin kapsamlı analizinde, Orta Doğu'nun en revaçta savunma ürünlerinin başında Türkiye'nin ürettiği silahların geldiğini ifade etti. "Türkiye'nin yerli üretimi silahlı insansız hava araçları artık Arap dünyasında her yerde karşımıza çıkıyor" başlıklı analizde, Körfez ülkelerinden Kuzey Afrika pazarına kadar yayılan Türk İHA'larının Arap dünyasının yeni gözdesine dönüştüğü bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN AKINCI HAMLESİ

Yaz aylarında Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan, dünyanın en gelişmiş İHA modellerinden biri olan Bayraktar Akıncı'yı envanterine kattı. Akıncı, daha ağır yük taşıma kapasitesi, çeşitli mühimmat seçenekleri ve gelişmiş sensörleriyle Türkiye'nin en ileri teknolojik ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bayraktar TB2'den önemli ölçüde daha pahalı olan Akıncı İHA'lar, Suudi Arabistan'ın hava savunmasında önemli bir rol üstlenecek. Riyad yönetimi, İHA'ları savunma, saldırı ve istihbarat alanlarında ordunun omurgasına entegre etti.

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Forbes'a göre Türk İHA'larının Suudi Arabistan ordusunda yaygın kullanımı stratejik bir dönüşüme işaret ediyor. Riyad, ABD'nin 2010'lu yıllarda ülkeye İHA satmayı reddetmesi üzerine Çin'e yönelmişti. Suudi yönetimi, 2021'de Türk üretici Vestel Savunma ile Karayel-SU İHA'sının ortak üretimi için anlaşma imzalarken, 2023'te Baykar ile "Türk tarihinin en büyük savunma ihracat sözleşmesi" kapsamında Akıncı siparişi verdi. Anlaşma teknoloji transferi ve ortak üretimi de içeriyordu. Ekim 2025'te eğitimini tamamlayan ilk Suudi personeller, Akıncı'yı kullanmaya başladı.

KÖRFEZ'DE TÜRK İHA'LARINA BÜYÜK İLGİ

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de 2010'lu yıllarda Çin yapımı Wing Loong II İHA'larını kullandıktan sonra Türk modellerine yöneldi. 2022'de Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin yumuşamasının ardından BAE, 120 adet TB2 İHA'sı sipariş etti. Aralık 2025'te bir BAE TB2'si ilk kez videoda gösterilirken, kısa süre sonra Edge Group, Desert Sting 16 güdümlü bombasının TB2'ye entegrasyonunu tamamladı. Abu Dabi ayrıca daha gelişmiş Akıncı İHA'larını da satın aldı.

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Katar, 2018'de TB2 İHA'larını satın alan ilk Körfez ülkesi oldu. Doha, Türk İHA'larının küresel tanınırlık kazanmasından yıllar önce bu adımı attı. 2023'te Kuveyt, 370 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 18 adet TB2 sipariş etti ve teslimatlar temmuz 2025'te başladı. Böylece Umman ve Bahreyn, Körfez İşbirliği Konseyi'nde henüz Türk İHA'sı satın almayan tek üyeler olarak kaldı.

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KUZEY AFRİKA PAZARINDAKİ BAŞARI

Türkiye, Kuzey Afrika'daki Arap ülkelerine İHA ihracatında da önemli başarılar elde etti. Mısır ile ilişkilerin iyileşmesinin ardından Ankara, Kahire'ye İHA satışına yeniden başladı ve ortak üretim anlaşmaları imzaladı. 2026 başlarında uydu görüntüleri, Mısır'ın güneyinde Sudan'daki iç savaşta kullanılmak üzere konuşlandırılmış Akıncı İHA'larını ortaya çıkardı. Mısır bu İHA'larla Hızlı Destek Kuvvetleri'ne karşı saldırılar düzenledi.

Cezayir, Türkiye'nin komşusu Fas'a TB2 satmasının ardından öfkeyle tepki gösterdi. Ankara ise Cezayir'i Türk İHA'ları satın almaya teşvik etti. Kuzey Afrika ülkesi, TAI Anka-S ve daha büyük Aksungur'u sipariş etti. Tunus da 2020 yılında altı adet Anka-S orta irtifa, uzun menzilli İHA satın aldı. Türk İHA'larının Afrika'da yoğun olarak kullanıldığı bir diğer ülke ise Sudan oldu. Türkiye, şiddetli bir iç savaşta Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) karşı mücadele eden Sudan ordusuna TB2'ler tedarik etti. Türk İHA'ları, BAE destekli HDK'nin sivil bölgelere uyguladığı ablukaları kırmada ve Sudan ordusunun karadan yürütülmesi zor olan görevlerinde başrol oynadı.

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LİBYA'DAKİ DÖNÜŞÜM

Libya, Türk İHA'larının belirleyici rol oynadığı en çarpıcı örneklerden biri olarak öne çıktı. 2020'deki iç savaşta TB2'lerin konuşlandırılması, Trablus kuşatmasının kırılmasında ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kara güçlerinin başarısında kritik öneme sahipti. Aradan geçen yıllarda Türkiye ile Halife Haftar arasındaki ilişkiler belirgin şekilde iyileşti. Türkiye, Trablus'a TB2 ve Akıncı sağlarken, doğu Libya'ya da Akıncı İHA'ları konuşlandırdı.

"TÜRK İHA'LARI KÜRESEL ÖLÇEKTE YÜKSELDİ"

Türk İHA'ları, Irak ve Suriye gibi komşu ülkelere henüz satılmamış olsa da, Lübnan'ın Türk İHA'larını değerlendirdiği bildirildi. Forbes, Suriye'nin de hava kuvvetlerini yeniden yapılandırma sürecinde geçici çözüm olarak Türk İHA'larına yönelebileceğini öne sürdü. Analizde bir TB2 filosunun, Şam için modern savaş uçaklarından çok daha ucuz ve kullanımı kolay olacağına dikkat çekildi.

Irak Savunma Bakanlığı, 2021'de Ankara ile TB2 alımı konusunda mutabakata varıldığını duyurmuş olsa da, bugüne kadar böyle bir anlaşma hayata geçmedi. Irak, artan İHA tehditlerine karşı Türk yapımı Korkut uçaksavar silahları sipariş etti. Birkaç yıl içinde, bazı istisnalar dışında, Türkiye kendi ürettiği insansız hava araçlarını Basra Körfezi'nden Atlantik Okyanusu'na kadar Arap dünyasının büyük bir bölümüne sattı. Analizde bu başarının, Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki yükselişinin en somut göstergelerinden biri haline geldiği kaydedildi.