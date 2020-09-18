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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:28 |  Son Güncelleme:

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Konu çok ciddi'

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Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Konu çok ciddi'
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Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ı açarak Las Vegas yapmak istediğini yazdı.

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasından Ta Nea gazetesi yayımladığı haberde "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağı ileri sürdü.

"LAS VEGAS OLACAK"

Haberde "Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz’in Las Vegas’ı gibi bir şey haline getirmek de var. Artık açıktır ki Ankara’nın projeleri, Ada’nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dâhilindedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.

Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş'a girdi
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