Türkiye’nin hamlesi sonrası Yunan lobisi devrede: Anlaşmayı hedef alan 4 talep! Doğu Akdeniz’deki mücadelenin arkasında ne var?

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Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle kabul etti.



Bingazi’de gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla, söz konusu mutabakatın onaylanmasını reddeden 2020 tarihli önceki karar da iptal edildi. Kararın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.



Bakanlık açıklamasında, mutabakatın uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözettiği belirtilerek, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Ancak Libya Temsilciler Meclisi’nin kararına Yunanistan ve Avrupa Birliği’nden hemen tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatın onaylanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Libya Meclisi’nin kararını reddettiğini duyurdu.

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Tartışmaya son olarak Yunan-Amerikan savunuculuk kuruluşu HALC katıldı. Kuruluş, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya gönderdiği mektupla Washington yönetiminden Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin daha açık bir tutum benimsemesini talep etti. Detaylara biraz daha yakından bakalım...







YUNAN-AMERİKAN LOBİSİ RUBİO’DAN DÖRT KONUDA ADIM İSTEDİ



Yunan basını Kathimerini’nin haberine göre kuruluş, ABD’nin anlaşmanın hukuki geçerliliği konusunda sessiz kalmasının Ankara ve Trablus tarafından örtülü bir kabul olarak yorumlanabileceğini savundu. HALC, mevcut yaklaşımın Doğu Akdeniz’deki Amerikan enerji yatırımları ve bölgesel güvenlik çıkarları bakımından belirsizlik yarattığını ileri sürdü.



Kuruluşun Rubio’ya ilettiği dört temel talep şöyle sıralandı:



1- Türkiye-Libya mutabakatının üçüncü ülkeler açısından hukuki sonuç doğuramayacağının açıklanması.



2- Yunanistan’ın deniz yetki alanlarına ilişkin haklarının teyit edilmesi.



3- Amerikan enerji şirketlerinin bölgedeki faaliyetlerine yönelik müdahalelere karşı çıkılması.



4- Avrupa Birliği ile ortak bir tutum belirlenmesi.



HALC, hukuki belirsizliğin devam etmesinin Amerikan şirketlerinin bölgedeki projelere yatırım yapma konusunda çekimser kalmasına yol açabileceğini iddia etti. Kuruluş, Washington’ın yaklaşımının Avrupa Birliği’nin tutumuyla daha uyumlu olması gerektiğini de savundu.



Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, HALC’nin girişiminin arkasında Türkiye’nin deniz yetki alanları konusundaki tezlerinin uluslararası kabulünü sınırlama hedefinin bulunduğunu belirtti. Sakman, Yunanistan’ın ABD’nin bölgesel siyasi ve ekonomik ağırlığından yararlanarak kendi tezlerine daha fazla destek sağlamaya çalıştığını ifade etti.



Sakman, Atina’nın bu süreçte enerji yatırımlarını da diplomatik bir araç olarak değerlendirdiğini belirterek, “Temel motivasyon, Türkiye’nin deniz yetki alanları konusundaki tezlerinin uluslararası kabulünü sınırlamak. HALC’nin amacı, ABD’nin bu hukuki tartışmada Yunanistan’ın tezlerine daha açık destek vermesini sağlayarak Ankara’nın hareket alanını daraltmak. Ayrıca Atina, Fransa üzerinde yapmaya çalıştığı gibi ABD enerji yatırımlarını siyasi ve diplomatik baskı aracına dönüştürmek istiyor. Tüm bunları yaparken de Avrupa Birliği’nin kurumsal kapasitesini ABD politikalarını şekillendirmede kullanmaya çalışıyor” dedi.





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