Türkiye'nin hamlesi komşuda panik yarattı: Acil harekete geçmeliyiz... 'ABD ve Rusya'da bulunmayan üstünlük'

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği KGK-84 kanatlı güdüm kiti, Yunanistan'da endişe yarattı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, Türkiye’nin yeni nesil akıllı mühimmatına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı.

KGK-84’ün bölgesel dengeleri nasıl değiştirdiğine dikkat çeken Pentapostagma, Aselsan tarafından geliştirilen kitin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücünü önemli ölçüde artıran bir çarpan etkisi yarattığı belirtildi.

'SERBEST DÜŞÜŞ BOMBALARINI 100 KİLOMETRE MENZİLLİ AKILLI MÜHİMMATA DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Aselsan’ın, Mısır’da düzenlenen EDEX 2025 savunma fuarında tanıttığı KGK-84, 2.000 librelik serbest düşüş bombalarını yüksek hassasiyetli akıllı mühimmata dönüştürüyor. Sistem, 100 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor.

Yunan kaynakları, sistemin özellikle Ukrayna savaşında gözlemlenen elektronik harp tecrübeleri dikkate alınarak geliştirildiğini vurguladı. Ayrıca, “Türkiye bu alanda Amerikan üretimi JDAM-ER’i bile geride bıraktı. Amerikan kitinin menzili 75 km iken, KGK-84’ün optimize edilen kanat yapısı bu sınırı aşmıştır” ifadelerine yer verildi.

ELEKTRONİK HARPTE 10 METRENİN ALTINDA SAPMA

Analize göre KGK-84; 8 kanallı CRPA anteni ve gelişmiş AHR/INS ataletsel seyrüsefer sistemi sayesinde yoğun elektronik harp koşullarında bile hedefi 10 metreden daha az sapmayla vurabiliyor.

Ayrıca mühimmatın sadece doğrusal değil, önceden belirlenen karmaşık rotaları da izleyerek hava savunmasını aşabilmesi, Yunan analistler tarafından “Amerikan ve Rus muadillerinin bulunmayan kritik bir üstünlük” olarak nitelendirildi.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NE YENİ BİR VURUŞ GÜCÜ

Sistemin, MK-84 başta olmak üzere çeşitli 2.000 librelik bombalarla uyumlu olduğu belirtilerek, “Bu yapı, Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut mühimmat stokunu yüksek hassasiyetli bir vurucu güce dönüştürüyor” değerlendirmesi yapıldı.

EGE VE TRAKYA VURGUSU: BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Analizin ayrı bir bölümünde Ege ve Trakya bölgesine geniş yer verildi. KGK-84’ün, Türkiye’nin giderek büyüyen kara konuşlu füze envanteri, yoğun insansız hava aracı filosu, kamikaze drone’ları ve KIZILELMA gibi yeni nesil platformlarla birleştiğinde Yunanistan için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Yunan kaynakları, “Bu gelişmeler komşumuz tarafından bize yönelik büyük bir tehlike yaratıyor. Bu mühimmatlar, 25. meridyenin doğusundaki adalarımızı ve Trakya’nın tamamını yüksek ateş gücüyle vurma potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.

ATİNA’YA ÇAĞRI: AŞİL KALKANI HIZLANDIRILMALI

Analizin sonunda, Yunan hükümetinin “Aşil Kalkanı” adı verilen savunma projesini hızlandırması gerektiği vurgulandı. "Acil harekete geçmeliyiz" denilen analizde, Yunanistan'ın uzun menzilli kara konuşlu füze sistemlerine duyduğu ihtiyaç özellikle ön plana çıkarıldı.

Uzmanlara göre, bölgedeki askeri teknoloji rekabeti giderek sertleşirken Türkiye’nin savunma sanayindeki hızlı ilerleyişi, komşu ülkeler tarafından yakından ve dikkatle izlenmeye devam ediyor.