Türkiye'nin hamlesi İsrail'de panik yarattı! Körfez'den Avrupa'ya yeni hat: Devre dışı kaldı

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İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Körfez ülkelerini Suriye ve Ürdün üzerinden Avrupa’ya bağlayacak yeni bir kara ulaşım ve ticaret koridoru için yoğun çaba gösterdiğini yazdı. Haberde, söz konusu projenin “İsrail’i bypass ettiği” ve Tel Aviv’in desteklediği “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru” (IMEC) ile doğrudan rekabet ettiği ifade edildi.

İSRAİL’İ DEVRE DIŞI BIRAKAN YENİ TİCARET HATTI

Gazeteye göre önerilen koridor, İsrail topraklarını tamamen devre dışı bırakarak Suriye ve Ürdün üzerinden Türkiye’ye uzanacak bir lojistik hat oluşturuyor. Böylece Asya ile Avrupa arasındaki mal taşımacılığı, İsrail ve Hayfa Limanı’na bağımlı olmadan gerçekleştirilebilecek.

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ENERJİ VE DENİZ YOLLARINDAKİ GERİLİM ETKİLİ OLDU

Haberde, projenin ortaya çıkışında bölgedeki deniz ticaret yollarında yaşanan güvenlik krizlerinin etkili olduğu vurgulandı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimler ve Bab el-Mandeb çevresindeki saldırılar, ülkeleri alternatif kara koridorlarına yönlendiren temel faktörler arasında gösterildi.

ANKARA, RİYAD VE ŞAM’DAN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Gazete, Ankara, Riyad ve Şam yönetimlerinin Körfez’i Avrupa’ya bağlayacak alternatif bir hat için bölgesel gelişmeleri fırsata çevirmeye çalıştığını yazdı. Bu girişimin, İsrail’in Asya-Avrupa ticaret merkezi olma hedefini zayıflatabileceği değerlendirmesi yapıldı.

DEMİRYOLU MUTABAKATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Habere göre proje bu hafta önemli bir aşamaya geçti. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Salih el-Cesser, 9 Haziran 2026’da Riyad’da yapılan görüşmede demiryolları ve lojistik alanında iki ayrı mutabakat zaptı imzaladı.

HİCAZ DEMİRYOLU DETAYI VE TARİHSEL BAĞLANTI

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Planlanan koridorun, 1908’de Şam ile Medine’yi birbirine bağlayan tarihi Hicaz Demiryolu’nun bazı bölümlerinin modernize edilerek yeniden canlandırılması fikrine dayandığı belirtildi. Bu hat, günümüzde Körfez ülkeleri ile Türkiye ve Avrupa arasında yeni bir tedarik zinciri omurgası olarak tasarlanıyor.

DENİZ YOLLARINA ALTERNATİF ARAYIŞI

Orta Doğu’daki deniz yollarının küresel ticaret açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekilen haberde, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 20’sinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği hatırlatıldı. Babülmendep ve Süveyş hattındaki riskler ise ülkeleri kara koridorlarına yönlendiren en önemli unsurlar arasında gösterildi.

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TÜRKİYE İÇİN JEOPOLİTİK KAZANÇ

Projeye göre Türkiye, Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasında stratejik bir lojistik merkez olma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Körfez ülkeleriyle ticaret hacminin artırılması ve taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi de planın ekonomik boyutunu oluşturuyor.

İSRAİL’İN ENDİŞESİ: REKABET DERİNLEŞİYOR

Yediot Aharonot, bu yeni koridorun İsrail’in bölgesel ticaret planlarında merkez ülke olma hedefini zayıflatabileceğini öne sürdü. Haberde, IMEC projesi ile Türk-Suudi girişiminin rekabetinin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceği yorumuna yer verildi.