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Türkiye'nin hamlesi Atina'yı korkuttu... Yunanistan'da 'Bozdoğan' alarmı!

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 11:44

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'nin dün başarılı bir şekilde test ettiği Bozdoğan füzesi komşunun bir numaralı gündemi oldu.

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Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunanistan'dan beklenen adım geldi.

Mora ve Girit'in güneybatısındaki ExxonMobile'ın doğal gaz araştırmasa dün resmen start veren Yunanistan Türkiye'nin Bozdoğan testi ile alarma geçti.

Protothema söz konusu testi 'Mora ve Girit'teki sismik araştırmalara cevap' olarak nitelendirdi.

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Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberlere imza atan gazete haberde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından resmen başlatılan sismografik araştırmalara yeni bir kışkırtıcı videoyla yanıt verdi.'

Haberde Bozdağan'ın teknik özelliklerine de yer verildi. Söz konusu füzenin F-16'ların yanı sıra Hürjet ve TF-X'e de entegre edilebileceğinin altı çizildi.

Skai ise Bozdoğan'ın bu yıl içinde TSK'nın envanterine gireceğini yazdı.

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Türkiyenin hamlesi Atinayı korkuttu... Yunanistanda Bozdoğan alarmı

İŞTE ATİNA'NIN GİRİT PLANI

Yunan basını geçtiğimiz günlerde Atina'nın Girit planını sayfalarına taşımıştı. CNN Yunanistan'ın Hidrokarbon Araştırmalarında Donanma Kalkanı' başlıklı haberde skandal ifadelere yer verildi.

'TEPKİ PLANI' HAZIRLANIYOR

Bölgede bir 'Türk provokasyonu' olabileceğini iddia eden gazete silahlı kuvvetlerin böyle bir senaryoya karşı bir tepki planı üzerinde çalıştığını yazdı.

Deniz Kuvvetleri tarafından Girit ve Korfu çevresi için yayınlanan NAVTEX ile sınırlanan alanların donanma tarafından korunacağı açıklandı.

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Söz konusu habere göre, bölge bir müdahaleye karşı uzaktan sürekli gözetim altında olacak.

Üst düzey askeri kaynaklara dayandırılan haberde Yunan Donanması geniş bir alanda ihtiyatlı bir varlığa sahip olacağının altı çizildi.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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