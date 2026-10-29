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Türkiye'nin hamlesi Atina'da panik yarattı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Mısır
Türkiyenin hamlesi Atinada panik yarattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 16:27

Türkiye’nin Mısır ile deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğunu açıklaması, Atina’da tepkiyle karşılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, olası anlaşmaya ilişkin “Deniz alanları açık artırmada değildir” ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), Türkiye’nin Mısır ile deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğunu açıklaması, Yunanistan’da panik yarattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye’nin Mısır ile olası bir anlaşmasına ilişkin sorulara “Deniz alanları açık artırmada değildir” sözleriyle yanıt verdi.

YUNAN BAKAN TEPKİLİ

Yunanistan merkezli Proto Thema'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Kahire'nin Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya karşılık Ankara'ya 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanı kazanma imkanı sunmasına itiraz etti.

Türkiyenin hamlesi Atinada panik yarattı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Mısır'la deniz yetki alanı anlaşması yapma ihtimaline ilişkin soruları cevaplayan Yerapetritis, "Deniz alanları açık artırmada değildir" şeklinde konuştu.

Yunanistan’ın deniz yetki alanları konusundaki tutumunu da dile getiren Yerapetritis, “Anlaşmazlıkları çözmenin tek yolu olarak uluslararası hukuka olan inancımızda ısrar edeceğiz. Her zaman komşu ülkelerin farklılıkları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini savunacağız. Ancak bu, uluslararası hukuka aykırı herhangi bir eylemin hoş karşılanabileceği anlamına gelmez” dedi.

"Deniz bölgelerinin açık artırmaya çıkarılacak bir alan olmadığını anlamamız gerek" ifadesini kullanan Yerapetritis, deniz alanlarının pazarlık konusu yapılamayacağını savunarak, “Deniz alanları açık artırmada değildir” dedi.

Türkiyenin hamlesi Atinada panik yarattı

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MSB’DEN MISIR İLE ANLAŞMA MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya’nın ardından Mısır ile de deniz yetki alanlarıa ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Mısır’ın Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması durumunda, Yunanistan ile yapabileceği olası bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

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#Yunanistan#Türkiye#Mısır

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