Türkiye'nin hamleleri İsrail'de yankılandı

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Türkiye'nin Irak'tan, Lübnan'dan enerji koridorlarına uzanan çok yönlü stratejisinin, Tel Aviv tarafından dikkatle takip edildiği kaydedildi.

İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes, Türkiye'nin Orta Doğu'da enerji, diplomasi ve güvenlik alanlarında izlediği stratejiyi kapsamlı bir analizle değerlendirdi.

Globes analizinde, enerji projelerinden diplomatik temaslara kadar uzanan girişimlerin Ankara'nın bölgedeki ağırlığını güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, enerji koridorları, ekonomik yatırımlar ve diplomatik temaslarla da Orta Doğu'daki etkisini artırdığı ifade edildi.

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda sadece askeri kapasitesiyle değil; enerji, ulaştırma, ekonomi ve diplomasi alanlarında attığı adımlarla da bölgede daha görünür bir aktöre dönüştüğünü belirtti. Ankara'nın farklı alanlarda eş zamanlı yürüttüğü girişimlerin, birbirini tamamlayan kapsamlı bir stratejinin parçaları olduğu vurgulandı.

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"ENERJİ GEÇİŞ MERKEZİ OLMAYI AMAÇLIYOR"

Analizde, Türkiye'nin enerji alanındaki uzun vadeli hedeflerine geniş yer ayrıldı.

"Doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığını azaltma hedefinde olan Türkiye, yıllardır boru hatları ve enerji altyapısına yatırım yapıyor. Böylelikle Ankara, üretici olmaktan ziyade bölgenin en önemli enerji geçiş merkezlerinden biri olmayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Rusya'nın Türkiye'nin en büyük enerji tedarikçisi olmayı sürdürdüğünü aktarırken, Ankara'nın bu bağımlılığı yönetebilmek ve enerji güvenliğini artırabilmek için alternatif ticaret ve ulaştırma koridorlarına ağırlık verdiğini yazdı.

IRAK İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Globes, Irak ile geliştirilen enerji iş birliğini Türkiye'nin son dönemdeki en dikkat çekici adımlarından biri olarak değerlendirdi.

Analize göre, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda oluşan belirsizlik, Ankara'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı projeleri hızlandırması için yeni bir fırsat oluşturdu.

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Haberde, Türkiye'nin yaklaşık üç yıl önce gündeme getirdiği ve Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çekildi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan koridorun, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na (IMEC) alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Gazete, Ankara'nın Irak yönetimine petrol ihracatını Türkiye üzerinden artırma önerisinde bulunduğunu, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın yeniden daha etkin kullanılmasının gündeme geldiğini yazdı. Analize göre, günlük yaklaşık 170 bin varil seviyesindeki sevkiyatın ilk etapta 750 bin varile, ilerleyen dönemde ise 1,5 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.

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Haberde ayrıca, İngiliz enerji şirketi BP ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında Kerkük'teki enerji sahalarına ilişkin yapılan anlaşmaya da yer verildi. Globes, Ankara'nın hem Irak'ın yatırım ihtiyacını hem de yeni ihracat güzergahı arayışını değerlendirdiği yorumunu yaptı.

LÜBNAN TEMASLARI DA ANALİZDE YER ALDI

İsrail gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeye de geniş yer verdi.

Analizde, Türkiye'nin yalnızca diplomatik ilişkileri geliştirmeyi değil, Lübnan'ın yeniden imarına katkı sağlamaya hazır olduğu yönündeki mesajlarının da öne çıktığı aktarıldı.

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresine ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye'nin olası katkılarının da İsrail tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Gazete, Lübnan'da oluşabilecek yeni güvenlik mimarisine ilişkin Avrupa ülkeleri, NATO, Arap ülkeleri ve Türkiye'nin adının birlikte anıldığına dikkat çekti.

Analizde ayrıca, Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik açıklamalarına ve Türkiye'nin Lübnan'ın yeniden imarı için destek vermeye hazır olduğuna ilişkin mesajlarına da yer verildi. Globes, Ankara'nın Lübnan-Suriye diyaloğunu destekleyen yaklaşımını da öne çıkan başlıklar arasında gösterdi.

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İSRAİLLİ UZMANDAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Analizde görüşlerine yer verilen İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli araştırmacısı Dr. Galia Lindenstrauss, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin Ankara'nın Bağdat ile ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat yarattığını belirtti.

Lindenstrauss, Türkiye'nin son dönemde geçmişe kıyasla daha cesur hamleler yaptığını değerlendirirken, Bağdat ile artan ilişkilerin bölgedeki dengeleri etkileyebileceğini ifade etti.

İsrailli uzman, Lübnan'da ise Ankara'nın giderek artan ilgisinin dikkat çekici olduğunu ancak bu ilginin uzun vadeli hedeflerinin henüz tam olarak netleşmediğini söyledi.

"İSRAİL'DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Globes, analizinin sonunda Türkiye'nin enerji, ulaştırma, diplomasi ve güvenlik alanlarında attığı adımların birbirini tamamlayan geniş kapsamlı bir stratejinin parçaları olduğunu yineledi.

Gazete, Ankara'nın Irak, Suriye ve Lübnan'da artan diplomatik ve ekonomik temaslarının İsrail'de yakından izlendiğini belirtirken, Türkiye'nin Orta Doğu'da üstlendiği rolün bölgesel dengeler üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde de tartışılmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Analizde öne çıkan ortak değerlendirme ise Türkiye'nin son yıllarda yalnızca askeri alanda değil; enerji koridorlarından ulaştırma projelerine, ekonomik yatırımlardan diplomatik girişimlere kadar birçok başlıkta eş zamanlı adımlar atarak bölgedeki etkinliğini artırdığı yönünde oldu. Ankara'nın Irak, Suriye ve Lübnan ekseninde izlediği politikaların, İsrail'de bölgesel dengeler açısından dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer aldığı ifade edildi.