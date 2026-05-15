Türkiye'nin hamleleri Alman ve İsrail basınında: Dünyayı hayran bırakıyor... 'Süper güçler kulübüne' katıldı

Türkiye’nin savunma sanayisinde art arda gelen hamleleri ve SAHA 2026 Savunma ve Havacılık Fuarı’ndaki tanıtımları, Alman ve İsrail medyasının yakın markajına girdi.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye’nin savunma sanayiindeki hızlı yükselişini manşetine taşıdı. Haberde, “NATO’nun Türkiye’den öğrenebileceği dersler” başlığı dikkat çekti.

Gazeteci Andreas Mihm imzalı analizde, Türkiye’nin krizlerle sınanan bir ülkeden küresel ölçekte silah ihracatçısına dönüştüğü vurgulandı.

Yazıda, “Türkiye artık silah ithal eden bir ülke değil, dünyayı kendine hayran bırakan silah ihracatçısı. NATO Genel Sekreteri Rutte de hayranlığını gizlemiyor.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE ZİRVEYE YÜRÜYOR

SAHA 2026 fuarının sadece askeri anlamda olmadığına dikkat çeken FAZ, fuarın aynı zamanda teknolojik ve ekonomik bir vitrin olduğunu belirtti.

FAZ analizinde fuarın büyüme verileri de karşılaştırıldı:

“8 yıl önce 12 ülkeden 189 katılımcı ve 13 bin ziyaretçi vardı. Bugün 76 ülkeden 1760 şirket ve 100 bin ziyaretçi bulunuyor.”

Fuarda Almanya’dan tedarikçiler, Çinli savunma şirketi Norinco ve farklı ülkelerden birçok üretici de yer aldı.

Haberde Türkiye’nin savunma sanayii ihracatındaki yükseliş de öne çıkarıldı. 2002’den bu yana ihracatın 40 kat arttığı, 248 milyon dolardan 10 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Türkiye’nin artık dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı konumuna geldiği belirtildi.

Haberde Türkiye’nin 3.500’den fazla şirket ve 100 bini aşkın çalışanla savunma ekosistemini büyüttüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayiini “küresel ölçekte güvenilir bir ekosistem” olarak tanımladığı hatırlatıldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Türkiye’nin savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara çıktığı da belirtildi.

NATO VE RUTTE’NİN SÖZLERİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Türkiye ziyaretinde yaptığı değerlendirmeler de analizde yer aldı. Rutte’nin Türkiye için “endüstriyel savunma politikasında bir devrim” ifadesini kullandığı aktarıldı.

FAZ, bu açıklamanın Türk ve dünya basınında geniş yankı uyandırdığını ve “Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz” yorumlarının öne çıktığını yazdı.

ABD YOKSA TÜRKİYE VAR

Analizin dikkat çeken bölümlerinden biri de ABD savunma sanayisine ilişkin değerlendirmeler oldu. Mevcut küresel durumda askeri stokların azaldığı, ABD’de üretimin ise artan talebi karşılamakta zorlandığı belirtildi. Bu durumun Türkiye gibi hızlı üretim kapasitesine sahip ülkelerin avantajını artırdığı ifade edildi. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye yönelik yeni siparişlerin de gündemde olduğu aktarıldı.

KÜRESEL PAZARDA TÜRK ÜRÜNLERİ

Bayraktar TB2 ve TB3 insansız hava araçları 37 ülkede kullanıldığına dikkat çekilen analizde, Türk savunma ürünlerinin uluslararası pazardaki etkisi sıralandı:

KAAN savaş uçağına Endonezya ilgisi

Pakistan ile denizaltı modernizasyon iş birliği

Malezya’nın Roketsan ve STM ürünlerine yönelimi

Ukrayna’ya korvet ve gemi projeleri





AVRUPA PAZARINDA YENİ İLGİ

FAZ, Avrupa ülkelerinin de Türk savunma sanayiine ilgisinin arttığını yazdı. Almanya’nın orta ve uzun menzilli füzelere ilgi duyduğu ifadesi de analizde yer aldı.

Ayrıca Türk şirketlerinin İtalya, Polonya, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde ortak üretim projelerini başlattığı belirtildi.

TÜRKİYE 'SÜPER GÜÇLER KULÜBÜNE' KATILDI

Türkiye’nin İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Savunma ve Havacılık Fuarı’nda kıtalararası balistik füze ve yerli jet motoru tanıtması, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Analizlerde Ankara’nın savunma sanayiindeki hızlı yükselişi ve bölgesel güç olma hedefi yeniden öne çıkarıldı.

İsrailli gazeteci ve İsrail Yayın Kurumu’nun eski CEO’su Yoni Ben-Menachem’in ArabExpert sitesinde yayımlanan “Türkiye'den süper güç olma yolunda balistik füze üretimi" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Yazıda, “Türkiye geçtiğimiz 5 Mayıs'ta kendi üretimi olan kıtalararası balistik füze ve jet motorunu tanıttı ve böylece ABD, Çin, Rusya ve diğer Batı ülkeleri gibi süper güçlerin de yer aldığı caydırıcılık kulübüne katıldı” denildi.

SAHA 2026’DA GÖVDE GÖSTERİSİ: YERLİ SİSTEMLER ÖNE ÇIKTI

İstanbul’daki SAHA 2026 kapsamında sergilenen sistemler arasında ilk kez tanıtılan ‘YILDIRIMHAN’ kıtalararası balistik füze de yer aldı.

Yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilen füzenin, 3 tona kadar savaş başlığı taşıyabilen hipersonik bir sistem olarak tasarlandığı aktarıldı. Ayrıca fuarda yerli jet motoru “Göçhan”, akıllı radar sistemleri ve uzun menzilli İHA’lar da sergilendi.

ABD VE KÜRESEL DENKLEM: YENİ CAYDIRICILIK KULÜBÜ

Tanıtımların, Körfez’de artan gerilim, İran ile ABD arasındaki askeri tansiyon ve Batı’nın güvenlik şemsiyesine yönelik tartışmaların gölgesinde yapılması dikkat çekti.

Uzman değerlendirmelerinde, Türkiye’nin bu adımlarla ABD, Çin ve Rusya gibi aktörlerin yer aldığı stratejik caydırıcılık denklemi içinde konumunu güçlendirdiği yorumları öne çıktı.

İSRAİL GÜVENLİK KAYNAKLARI: YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İsrailli güvenlik kaynakları, Türkiye’nin özellikle füze, İHA ve motor teknolojilerinde son yıllarda kaydettiği ilerlemenin yakından izlendiğini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye’nin yerli motor, yakıt ve füze başlığı geliştirme kapasitesinin “bölgesel caydırıcılık dengesini etkileyebilecek bir eşik” oluşturabileceğini ifade etti.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM: NATO BAĞIMLILIĞINDAN YERLİ ÜRETİME

Analizlerde, Türkiye’nin son otuz yılda NATO’ya bağımlı savunma modelinden daha bağımsız bir üretim yapısına geçtiği vurgulandı.

İHA teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve deniz gücü yatırımlarının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kapasitesini artırdığı değerlendirilirken, Ankara’nın Orta Asya’dan Doğu Akdeniz’e, Libya’dan Sudan’a uzanan geniş bir etki alanı oluşturduğu belirtildi.

Değerlendirmede, Türkiye’nin savunma sanayiindeki üretim hızının ve teknolojik bağımsızlığının, onu yalnızca bir tedarikçi değil aynı zamanda “küresel güvenliğin yeni lojistik ve stratejik merkezi” haline getirdiği yorumu öne çıktı.