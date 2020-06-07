‘Türkiye’nin haklarını korumakta kararlıyız’

Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunları uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yöntemlerle çözmekten yana olduğunu söyleyen Akar, “Ancak diğer taraftan 83 milyonluk halkımızın, asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil” dedi.

Nikos Panayiotopulos

İKİNCİ HEYETİ BEKLİYORUZ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye hudut hattında yaptığı incelemelerden sonra Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle de ilgili değerlendirme yapan Akar, Türkiye’nin kimsenin hakkına tecavüz etme niyetinde olmadığını vurguladı. Yunanlı mevdikaşı ile vardığı mutabakata bağlı olarak Türkiye’den heyetlerin iki kez Atina’ya gidip orada toplantı yapıldığını, Yunanistan’dan da biz kez Türkiye’ye heyet geldiğini hatırlatan Akar, “Aynı şekilde yine muhataplarımızı Ankara’ya bekliyoruz” dedi. Akar şöyle devam etti:

ARZUMUZ GÖRÜŞEREK SONUÇ ALMAK

“Biz sadece bir taraftan barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu sorunların çözülebileceğini, yapılan toplantıların ve bunun devamının buna önemli katkılar sağlayacağını söylüyoruz, diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak hak alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamakta azimli ve kararlı olduğumuzu ve buna muktedir olduğumuzu söylüyoruz. Bu çerçevede inşallah bu görüşmelerimizi sürdürürüz ve değerli mevkidaşım, Sayın Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüp bunlara bir çözüm bulabilirsek ne mutlu bizlere. Bu bizim arzu ettiğimiz bir sonuç olur.”

OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ

Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli meselesi olduğunu ve adada herhangi bir şekilde oldubittinin söz konusu olamayacağını herkesin aklının bir tarafında tutması gerektiğini vurgulayan Akar, “Orada da (Kıbrıs) barışçıl yöntemler neyse, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunları çözelim. Amacımız, gayretimiz bu. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır” dedi.