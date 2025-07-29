GAZAP ABD gündeminde: Dikkat çeken analiz! 'Türkiye, en güçlü termobarik bombayı tanıttı'

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Türkiye, İstanbul'da gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 970 kilogram (2 bin pound) ağırlığında harp başlığına sahip GAZAP konvansiyonel uçak bombasını tanıttı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen bombanın, 10 metrelik mesafede 10,16 parça tesirli etki yaydığı kaydedildi.

MSB kaynakları, bombanın son derece yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Bir kaynak, "Ar-Ge merkezinin patlayıcı ve dolgu tasarımında değişikliğe gittiğini" açıklayarak, GAZAP'ın "nitelik ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını ve kullanıma hazır durumda" olduğunu belirtti.

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ABD merkezli Newsweek, GAZAP'ı mercek altına aldığı analizinde, Türkiye'nin NATO üyesi ülkelerin "en güçlü" havadan fırlatılan konvansiyonel silahı olarak tanımlanan GAZAP bombasını tanıttığını ifade etti. 'Türkiye, en güçlü termobarik bombayı tanıttı' başlıklı analizde, Ankara'nın bu hamleyle kendisini önemli bir savunma ihracatçısı olarak konumlandırmayı hedeflediği söylendi.

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'ÇOK YIKICI ETKİLERE SAHİP'

Termobarik GAZAP'ın "çok yıkıcı" etkilere sahip olduğunu açıklayan Newsweek, Türkiye'nin sadece önemli bir savunma sanayii ihracatçısı olmadığını, aynı zamanda Türk ordusunun IDEF 2025'te tanıtılan silahlarla önemi giderek artan bir bölgesel güce dönüştüğünü de okuyucularıyla paylaştı.

Analizde, termobarik silahların özelliklerine değinilerek, vakum bombaları, yakıt-hava mühimmatı ya da aerosol bombaları olarak da adlandırılan termobarik silahların, yakıtla karıştırılmış oksijen kullanarak yüksek sıcaklıkta patlama yarattığı bilgisi verildi. Newsweek, ilk patlamayı takiben gerçekleşen ikinci patlamanın, bu silahları benzer boyuttaki diğer nükleer olmayan bombalardan çok daha yıkıcı hale getirdiğini vurguladı. Analize göre Batılı uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlarında termobarik silahlar kullandığını öne sürerken, silahın son derece yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu ve cephe hatlarında kullanan ülkelere ciddi avantaj sağladığını açıkladı.

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TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜ

Newsweek'in AA'ya dayandırdığı bilgilere göre, 970 kilogram ağırlığındaki GAZAP bombası sertifikasyon testlerini başarıyla geçti ve kullanıma hazır durumda.

Analizde, GAZAP'ın F-16 savaş uçaklarından da fırlatılabileceği belirtilerek, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS), Türkiye'nin yaklaşık 300 savaş uçağından oluşan önemli bir hava gücüne sahip olduğunu bildirdiğine dikkat çekildi. Newsweek, Ankara'nın Eurofighter Typhoon jetlerinin satın alımı için İngiltere ile anlaşmaya vardığının da altını çizdi.

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'TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR'

Newsweek'e konuşan Düşünce kuruluşu RAND'ın Avrupa kolundan kıdemli analist Rebecca Lucas, Türkiye'nin 50 yılı aşkın süredir savunma sanayi altyapısını geliştirdiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Son dönemde Türkiye'nin küresel silah pazarındaki ürün yelpazesinde önemli bir artış görüyoruz. Özellikle İHA'lar (insansız hava araçları) öne çıkıyor. Bunun yanında zırhlı araçlar, gemiler, mühimmatlar ve diğer sistemler de dikkat çekiyor. Türkiye yalnızca potansiyel alıcılara belirli silah sistemlerini tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda etkili bir bölgesel aktör olarak konumunu güçlendiriyor."

Lucas, İstanbul'daki savunma fuarının geleneksel olarak yeni askeri gelişmelerin sergilendiği bir platform olduğunu belirterek, "Bu hafta sonu GAZAP ve NEB-2 Ghost bombaları da dahil olmak üzere birçok ilk kez tanıtılan ürünü görmüş olmamız şaşırtıcı değil" diye ekledi.

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'TÜM BOMBALARIN ANASI'

Rusya, 2007 yılında "tüm bombaların babası" olarak adlandırdığı havadan fırlatılan termobarik bir silahı test ettiğini açıklamıştı. Rus yetkililer, bu bombanın ABD ordusunun "tüm bombaların anası" olarak adlandırdığı GBU-43/B Büyük Ordonat Hava Patlama Bombası'ndan 4 kat daha güçlü olduğunu iddia etmişti. Türkiye'nin geliştirdiği GAZAP, "tüm bombaların anası" olarak adlandırılan bu iki bombayla aynı kategoride yer alıyor.

TERMOBARİK BOMBA NEDİR?

Hedefin rakımı göz önünde bulundurularak oksijen ile yüksek yanıcılığa sahip patlayıcının termokritik bir hava-yakıt oranında karıştırılarak elde edilen düzenekler termobarik bombalar olarak isimlendiriliyor. Vakum bombaları olarak da adlandırılan bu düzenekler, patlama sonucu devasa alev topları ve yüksek basınçlı şok dalgaları oluşturuyor.