Türkiye'nin füze cephaneliği Fransa gündeminde: 'Batı'yı geride bırakan silahlar! Teknolojik üstünlük artık büyük güçlerin tekelinde değil'

Türkiye'nin onlarca operasyonel füze testi gerçekleştirdiğini belirten Forum Militaire, Roketsan'ın artık sadece yerel ihtiyaçlar için üretim yapmakla yetinmediğini ve küresel piyasada da önemli bir aktöre dönüştüğünü bildirdi. İncelemede, şirketin karadan karaya, havadan karaya ve denizden karaya füzeler de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesi sunduğu ifade edildi.

STRATEJİK ÖZERKLİK VE KÜRESEL REKABET

Forum Militaire'in analizine göre, Avrupa'nın büyük ölçüde NATO ve ABD'ye bağımlı kalması kritik bir sorun oluşturuyor. Türkiye'nin ise tam stratejik özerklik doktrini doğrultusunda bağımsız bir yol izlediğinin altı çizilen analizde, rakamların durumu net bir şekilde ortaya koyduğu kaydedildi.

Milli olanaklarla üretilen sistemlerin lazer ve kızılötesi güdüm teknolojileriyle donatıldığını aktaran Forum Militaire, bu gelişmiş füze sistemlerinin halihazırda yabancı müşterilere satıldığı bilgisini paylaştı. İncelemede, Türk savunma sanayiinin ihracattaki başarısı vurgulandı ve şirketlerin uluslararası pazarda giderek önemi artan aktörlere dönüştüğü belirtildi.

TAYFUN VE BORA'NIN KABİLİYETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa menzilli balistik füze sınıfında yer alan Tayfun'un mercek altına alındığı incelemede füzenin, Türk sanayisinin büyüyen gücünü temsil ettiği vurgulandı. Hipersonik hız kapasitesi sayesinde Tayfun'un gece ya da gündüz fark etmeksizin 280 kilometre menzildeki hedefleri vurabildiğini ifade eden dergi, bir diğer yerli balistik füze Bora'nın da aynı menzil performansını sergilediğini aktardı.

Bora füzesinin topçu sistemleri, radarlar ve komuta merkezleri gibi stratejik hedefleri imha edebildiği kaydedildi. Forum Militaire, bu sistemlerin etkilerinin sadece güce değil, aynı zamanda "cerrahi hassasiyette" hedef vurma yeteneğine de dayandığını vurguladı. Analizde, her iki füzenin de mobil platformlardan fırlatılabilme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ÇOK NAMLULU ROKET SİSTEMLERİ

Roketsan'ın TRG serisi füzelerinin modüler ve kullanıma hazır yapısına dikkat çekildi. TRG-300'ün 120 kilometreye, TRG-230'un ise 70 kilometreye kadar menzile sahip olduğu aktarılan analizde, 5 dakikadan az süren hızlı fırlatma kabiliyetleri sayesinde bu sistemlerin cephe hattı saldırıları için ideal olduğu ifade edildi.

Forum Militaire, TRG-122 modelinin 28 kilometrelik menziliyle ikincil hasarı minimize etmek için yeterli isabet oranı sunduğunu kaydetti. Lazer güdümlü TRLG-122 versiyonunun ise bu kabiliyeti daha da artırdığı vurgulandı ve tüm bu sistemlerin hızlı konuşlandırılabilir yapıda tasarlandığı belirtildi.

GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMLERİ VE TAKTİK ÜSTÜNLÜK

Analizde ayrıca çok namlulu roketatar sistemi CNRA'nın 280 kilometre menzile ulaşabildiği bildirildi. Yüksek hassasiyetli güdüm sistemleriyle donatılan bu platformun düşman lojistiğini hedef aldığı ifade edilirken; kontrol merkezleri, depolar ve radar tesislerinin de CNRA'nın etkili menzili içinde bulunduğu aktarıldı.

Dergi, taktik destek görevleri için T-106/122 sistemlerinin önemine de değindi. En zorlu muharebe koşullarında dahi bağımsız atış kabiliyetini muhafaza eden bu sistemlerin güvenilir performans sergilediğini vurgulayan Forum Militaire, Türk savunma sanayiinin bu alandaki uzmanlığının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

İSTİHBARAT VE ELEKTRONİK HARP YETENEKLERİ

Analizde incelenen bir diğer Türk savunma sanayisi ürünü TR-122 mermisinin havadan atılan versiyonunun patlayıcı yerine sensörler taşıyabildiğine de dikkat çekilirken; kameralar, sinyal bozucular ve SIGINT sensörleri gibi ekipmanların gözlem ve elektronik harp görevlerini yerine getirdiği ifade edildi. Fransız dergisi, bu modüler yaklaşımın füzeleri çok amaçlı taktik araçlara dönüştürdüğünü açıkladı.

Sistemlerin hem elektronik nötrleştirme hem de fiziksel imha kabiliyetlerini aynı anda barındırdığı aktarılan analizde, modern muharebe alanının ihtiyaçlarına uygun bu çok yönlü yapının Türk savunma sanayiinin yenilikçi karakterini yansıttığı belirtildi.

TANKSAVAR FÜZE SİSTEMLERİNDE TEKNOLOJİK ATILIM

Öte yandan analizde, Türkiye'nin tanksavar füze sistemlerinde tam kapsamlı bir menzil yelpazesine sahip olduğu bildirildi. Tanok füzesinin herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan 120 mm'lik toplardan ateşlenebildiği bilgisini veren Forum Militaire, UMTAS ve L-UMTAS füzelerinin doğrudan görüş hattı olmadan bile 20 kilometre menzile ulaşabildiğini ifade etti.

Ayrıca Karaok hafif tanksavar füzesinin kızılötesi güdüm sistemine sahip olduğu aktarıldı. 2,5 kilometrelik menziliyle bu sistemin mobil operasyonlar için ideal bir seçenek sunduğunu vurgulayan dergi, tüm bu sistemlerin hava desteği olmadan etkin şekilde görev yapabildiğini kaydetti.

HAVA PLATFORMLARI İÇİN AKILLI MÜHİMMAT ÇÖZÜMLERİ

Forum Militaire, insansız hava araçları ve hafif uçaklar için geliştirilen MAM-T bombasının da farklı harp başlıklarıyla donatıldığını belirtti. Lazer ve kızılötesi güdüm seçeneklerine sahip bu mühimmatın operasyonel esneklik sağladığı ifade edilirken, SOM seyir füzesinin ise 150 kilometreyi aşan menziliyle müstahkem hedefleri vurabildiği aktarıldı.

Hava kuvvetleri envanterinde Teber ve Lacin güdüm kitlerinin de yer aldığı kaydedildi. Bu sistemlerin konvansiyonel bombaları hassas güdümlü mühimmata dönüştürdüğü vurgulanan analizde, Türk Hava Kuvvetleri'nin bu teknolojilerle önemli bir ateş gücüne kavuştuğu belirtildi.

BÜTÜNLEŞİK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Türkiye'nin saldırı önleme sistemleri üzerinde de yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Forum Militaire; Siper, Hisar, Burç ve Sungur sistemleriyle kapsamlı bir hava savunma ağı oluşturduğunu söyledi. Bu sistemlerin seyir füzelerinden savaş uçaklarına kadar tüm tehdit katmanlarını kapsadığı ifade edilirken, çok ışınlı radarlar ve gelişmiş algoritmaların otomatik müdahale imkanı sağladığı bildirildi.

Öte yandan Alka sisteminin elektromanyetik karıştırma ve lazer teknolojilerini birleştirdiği bilgisini paylaşan dergi, bu sistemin füze kullanmadan insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebildiğine dikkat çekti. Analizde, hava savunma alanındaki bu yenilikçi yaklaşımın dünyada dikkatle izlendiği vurgulandı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN KÜRESEL PAZARDAKİ YERİ

Forum Militaire, Roketsan'ın artık uluslararası arenada tanınan bir marka haline geldiğini belirtti. Sertifikalı ve test edilmiş füze sistemlerinin Pakistan, Katar, Azerbaycan ve Endonezya gibi ülkelere ihraç edildiği aktarılırken, bu ticari başarının arkasında Türkiye'nin stratejik vizyonunun yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin Batı'ya bağımlılıktan kurtulma hedefinin bu ihracat başarısında önemli rol oynadığını aktaran Forum Militaire, bölgesel çatışmalarda kendi savunma modelini uygulama imkanı bulan Ankara'nın bu alanda örnek teşkil ettiğini söyledi.

REKABETÇİ FİYATLANDIRMA VE EKONOMİK AVANTAJLAR

Yerel üretimin Türk füze sistemlerine önemli fiyat avantajı sağladığı savunulan analizde, Kritik bileşenler üzerindeki kontrol ve modüler tasarım anlayışının maliyetleri düşürdüğü ifade edildi. Forum Militaire, Avrupa menşeili bir füzenin 2 milyon avroya ulaşan fiyatlarına karşılık Türk sistemlerinin 500 bin ila 800 bin euro aralığında bir fiyatı olduğunu kaydetti.

Kanıtlanmış operasyonel kaliteye sahip bu sistemlerin fiyat-performans oranıyla öne çıktığını vurgulayan dergi, savunma bütçelerinde verimlilik arayan ülkeler için Türk sistemlerinin cazip bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

TÜRK SİLAHLARI MODERN MUHAREBE DOKTRİNLERİNE UYUMLU

Analizde, Türkiye'nin deniz, hava ve kara platformlarından fırlatılabilen füzelere sahip olduğu bildirildi. Hassas vuruş, elektronik nötrleştirme ve hızlı konuşlandırma gibi modern doktrinlerle tam uyum içinde olan bu sistemlerin çok yönlülüğüne dikkat çekildi. Ayrıca analizde Türk silahlarının açık çatışmadan asimetrik savaşa kadar her türlü askeri senaryoya uyum sağlayabildiği ifade edildi.

Türk savunma sanayiinin bu kapsamlı kabiliyet yelpazesiyle uluslararası arenada saygın bir konum elde ettiğinin altını çizen Forum Militaire, Türkiye'nin ürettiği sistemlerin modern savaşın tüm ihtiyaçlarına cevap verebildiğini kaydetti.

