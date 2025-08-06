Ankara'nın Filistin'e desteği İsrail'in gündeminde: Avrupa'nın tutumu Türkiye'yi güçlendiriyor

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Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini ve Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını desteğini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesini kişisel dosyasına dönüştürdüğünü ifade eden Yanarocak, İngiltere ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma adımlarıyla Türkiye'nin elini güçlendirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün önce İsrail'e karşı diplomatik baskıyı artıracağını açıkladığını vurgulayan Yanarocak, Erdoğan'ın bu niyetini 2 Ağustos'ta İstanbul'da görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'ye ilettiğini vurguladı.

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'GAZZE KONUSUNU SÜREKLİ GÜNDEME TAŞIYOR'

İsrail'in Maariv gazetesine röportaj veren Yanarocak, Türkiye'nin diğer ülkeleri Filistin konusunda somut adımlar atmaya yönlendirdiğinin altını çizerek, bu tutumun İsrail karşıtı olduğunu öne sürdü. Erdoğan'ın her fırsatta Gazze konusunu gündeme taşıdığını ifade eden Yanarocak, Türkiye'nin bu sayede konuyu uluslararası alanda ön plana çıkardığını belirtti.

Yanarocak, Türkiye'nin İsrail'e karşı hamleler yaptığını ve bu durumun başka ülkelere de örnek oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin İsrail'e karşı ekonomik yaptırımların öncülerinden biri olarak kabul edildiğini aktaran Yanarocak, Ankara'nın diplomatik alanda da önemli adımlar attığına dikkat çekti.

Türkiye'nin İsrail'e karşı attığı adımlara örnekler veren Yanarocak, Ankara'nın Lahey'deki davada İsrail aleyhine taraf olduğunu hatırlattı. Uzman isim, Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti sırasında Türkiye'nin İsrail Başbakanlık uçağına hava sahasını kapatmasını da bu adımlara örnek olarak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'nde Melon ve Dibeybe'ye ev sahipliği yapmıştı.

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"AVRUPA'NIN KARARLARI TÜRKİYE'Yİ HAKLI ÇIKARIYOR"

Fransa ve İngiltere'nin Filistin devletini tanıma yönündeki açıklamalarının Türkiye'nin politikasını güçlendirdiğini vurgulayan Yanarocak, "Avrupalı güçler bu tür kararlar aldığında, Türkiye'nin daha önce aldığı kararları haklı çıkarmış oluyor" dedi.

Yanarocak, Ankara'nın diplomatik temasları sırasında diğer ülkelerle Gazze'nin durumunu da görüştüğünü söyleyerek, "Türkiye esasen diğer ülkelere liderlik etmeye ve onları tam da bu tutumu sürdürmeye teşvik etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Suriye konusunda ise Yanarocak, Türkiye'nin amacının Suriye ordusunun ülke genelinde istikrarı sağlamasını desteklemek olduğunu ifade etti.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer (solda) ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.

'NETANYAHU'YU GAYRİMEŞRULAŞTIRIYOR'

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme ihtimaline dair ise karamsar bir tablo çizen Yanarocak, Netanyahu iktidarda olduğu sürece 2 ülkenin yakın ilişkiye sahip olamayacağını belirtti. Yanarocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'yu gayrimeşrulaştıran açıklamalar yaptığını kaydetti.

Uzmana göre, Netanyahu iktidarda kaldığı sürece ilişkilerde düzelme beklenmemeli. Yanarocak, İsrail'de hükümet değişse bile, hiçbir İsrail yönetiminin Türkiye ile ilişkileri normale döndürmeye istekli olmayacağını savundu.

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Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin daha da gerilebileceğini bildiren Yanarocak, "Sanırım burada daha önce hiç yaşamadığımız türden çok sorunlu bir dönem yaşanacak" yorumunu yaptı.