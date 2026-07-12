Türkiye’nin F-35 alımı İsrail’e dert oldu

Haberin Devamı

Son olarak İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye’nin gelişmiş silahlara erişmemesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti. İsrail’in Kanal 14 televizyonunda bir programa katılan Cohen, Türkiye’nin F-35’lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu. Cohen, ABD nezdinde Türkiye’nin gelişmiş silahlara erişimini engellemek için girişimlerde bulunduklarını belirterek “En büyük müttefikimiz ABD’den İsrail’in teknolojik ve askeri üstünlüğünü garanti altına alan niteliksel askeri üstünlük (QME) yasasının korunmasını talep etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’ye kalıcı olarak konuşlanmasının da önüne geçmeleri gerektiğini ileri süren Cohen, “Eğer Türkiye Suriye’de askeri üsler kurmak isterse, biz de buna karşılık üsler kurmalıyız” diye konuştu. Cohen’den önce de İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD medyasına, Türkiye’nin F-35’lere erişimine doğrudan karşı olduklarını açıklamış, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Tel Aviv yönetiminin bunun önüne geçmek için açıktan ve perde arkasından çalışmalar yürüttüğünü söylemişti.