Türkiye'nin Eurofighter Typhoon ve F-35 görüşmeleri Yunanistan ve İsrail'de panik yarattı

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ABD basını, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarının alımı için bu hafta ön anlaşma imzalayabileceğini duyurdu. BAE Systems, Airbus ve Leonardo'nun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter için girişimlerini hızlandıran Türkiye, ABD ile de F-16 ve F-35'ler için görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ve İngiltere'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışına olumlu yaklaştığını dile getirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile konuya ilişkin görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "jet uçakların bir an önce alınacağına inandığını" kaydetti.

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İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı sürecinin olumlu ilerlediğini ve projede yer alan dört ülkenin de satışa sıcak baktığını belirtmişti. Poleo, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, tüm ülkelerin bu satışın önemini kavradığına inandığını vurgulamıştı.

EUROFIGHTER ANLAŞMASINDA SONA DOĞRU

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve İtalya'nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon'ların alımı için müzakerelerde önemli aşama kaydedildi. Türkiye'nin 40 adet 4.5 nesil Eurofighter almak istediği belirtilen haberde, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından Almanya'nın da satışa olumlu yaklaştığını açıkladı.

Merz, Starmer ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye Eurofighter satışına ilişkin açıklama yaparak, "İhracat lisansları konusunda ilerleme kaydediyoruz. Henüz nihai bir karar alınmadı, ancak paralel bir ihracat lisansına olanak sağlayabilecek iyi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrailli basın kuruluşları, Almanya lideri Merz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine Türkiye'nin hava gücünü artırmak için gösterdiği çabaları mercek altına aldı. Haberlerde, Türkiye'nin Eurofighter'lar için anlaşmaya yakın olduğu bilgisi paylaşılırken, İsrail ve Yunanistan'ın bu durumdan rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

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İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahip Eurofighter Typhoon savaş uçağı, 2 bin 390 km/s hıza çıkabilme kapasitesine sahip.

'TÜRKİYE ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNDEN BİRİNİ KURMAYA YAKIN'

İsrail'in C14 haber sitesi, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında Eurofighter'lar için varılacak bir anlaşmanın bölgedeki güvenlik denklemini değiştirebileceğini yazdı. "Endişenin sebebi ne? Türkiye, savaş uçağı satın almak için büyük bir anlaşmanın eşiğinde" başlıklı haberde, Merz'in açıklaması "Türkiye ile Avrupa arasındaki ittifakın sıkılaşacağına dair bir işaret" olarak yorumlandı.

Türkiye'nin, "Orta Doğu'nun en güçlü hava kuvvetlerinden birini kurmaya yakın" olduğunun altını çizen C14, şu ifadeleri kullandı:

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"Eurofighter alımı, Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme planının bir parçası. Mevcut F-16 filosunun yenilenmesi, yerli KAAN savaş uçağı projesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) donanımın artırılması da bu strateji kapsamında değerlendiriliyor."

C14'ün haberinde, "Almanya ve İngiltere'nin tutumlarında değişiklik sinyali vermesinin ardından Türkiye, Eurofighter Typhoon uçağı satın almak için büyük bir anlaşmaya yaklaşıyor. Erdoğan, Orta Doğu'nun en güçlü hava kuvvetlerinden birini kurma çabalarının bir parçası olarak anlaşmayı hızla tamamlamayı hedefliyor. Satın alma, Ankara'nın Amerikan F-35 programına geri dönme ve silahlanan Yunanistan'a karşı konumunu güçlendirme girişimine uyuyor" denildi.

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İSRAİL RAHATSIZLIĞINI TRUMP'A İLETTİ

Maariv gazetesi ise Türkiye'nin Eurofighter'lar için "büyük bir anlaşmaya yakın" olduğunu belirtti. Yunanistan ve İsrail'in Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlenmesinden endişelendiğini ifade edilen haberde, İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Trump ile görüşmelerinde F-35 ve F-16'lara ilişkin anlaşmalara dair rahatsızlıklarını bildirdiği kaydedildi. Maariv, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile İsrailli yetkililerin toplantılarında da konunun gündeme geldiğini açıkladı.

Öte yandan haberde, Avrupa savunma sanayi kaynaklarının, Türkiye'den gelecek bir siparişin Katar ve Avusturya gibi ülkeleri de benzer bir satın alıma teşvik edeceğine inandığı bilgisi verildi.

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ANA MUHALEFET LİDERİNDEN NETANYAHU'YA TÜRKİYE TEPKİSİ

İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirterek Ankara'nın İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesinin engellenmesini istedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece engel olmamakla suçlayan Lapid, "İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçağı satışına yönelik yeni anlaşmayı çoktan engellemiş olurdu" açıklamasını yaptı.

Lapid, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alması halinde bunun İsrail için "tehlikeli olacağı" iddiasında bulunarak, "Türkiye, Orta Doğu'nun en büyük ve en güçlü donanma filosuna sahip ve şimdi İsrail ile hava sahasında eşitlik sağlamayı hedefliyor. Bu tehlikeli bir durum ve işlevsiz hükümetimiz bu anlaşmanın ilerlemesine izin verdi ve bu konuda hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.