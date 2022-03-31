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Türkiye'nin diplomasi zaferi dünya basınında! Müthiş geri dönüş...

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

Tüm dünyanın büyük bir endişe ile izlediği Rusya-Ukrayna savaşında tarafları bir araya getirmeyi başaran Türkiye'nin diplomasi başarısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Barış için ilk adımların atıldığı İstanbul'daki tarihi zirveye geniş yer veren Guardian gazetesi, "Macron inatla telefon görüşmeleri yapsa da Türkiye, Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getirerek diplomasi prestijini artırdı" ifadelerini kullandı.

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Savaşın başladığı ilk günden beri 'kolaylaştırıcı' ve 'arabulucu' rolü ile adeta diplomasi mekiği dokuyan Türkiye'nin girişimleri ile İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna barışa giden yolda ilk adımları attı ve tüm dünya için umut tohumları yeşerdi.

MACRON İNATLA TELEFON GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDERKEN TÜRKİYE BAŞARDI

İstanbul'daki tarihi zirve ile ilgili bir analiz yazan İngiliz Guardian Gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapmak için yarışan ülkeler arasında Türkiye'nin ön plana çıktığına dikkat çekerek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, inatla Putin ile telefon görüşmelerine devam etse de Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getiren taraf Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...


TÜRKLER NEYİN TEHLİKELİ OLDUĞU KONUSUNDA DERİN BİR SEZGİYE SAHİP

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında seçim yapmayı reddederek dengeli bir rol model oynadığı' sözlerini öne çıkaran gazete, "Türkler neyin tehlikeli olabileceğine dair derin bir sezgiye sahipler." dedi.

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HER İKİ TARAF DA TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYOR

Patrick Wintour imzalı analizde ayrıca Türkiye diplomasisinin prestijinin arttığına dikkat çekildi ve "NATO üyesi Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddederken Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ediyor. Görünen o ki savaşın her iki tarafı da Türkiye'ye görüşmelere ev sahipliği yapacak kadar saygı duyuyor." ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR GERİ DÖNÜŞ

Türkiye'nin bundan sonraki amacının, Ukrayna lideri Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i aynı masada bir araya getirmek olduğunun belirtildiği analizde, "Eğer Türkiye bunu başarırsa, Erdoğan için olağanüstü bir geri dönüş olur" ifadeleri kullanıldı.

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TÜRKİYE FRANSA'NIN YERİNE GEÇTİ

İstanbul'daki zirve İngiliz medyasında olduğu kadar Fransız medyasında da geniş yer buldu. Le Parisien Gazetesi 'Nihayet müzakere' başlığını attığı yazısında görüşmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Le Figaro ise "Türkiye uluslararası arenada vazgeçilmez bir aktör olduğunu savaştaki rolü ile kanıtlama fırsatı bulabilir" diye yazdı.

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Fransız Contrepoints dergisi, Türkiye'nin Rusya Ukrayna krizinde nasıl ön plana çıktığını anlattığı yazısında diplomasi alanında Türkiye'nin Fransa'nın yerini aldığını belirterek sonucun Avrupa ülkeleri için trajik olduğunu vurguladı.

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Türkiyenin diplomasi zaferi dünya basınında Müthiş geri dönüş...

ALMANYA'DAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Almanya da Türkiye'nin adımlarını dikkatle izleyen ülkeler arasında. Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi İstanbul'daki tarihi zirveye manşetinde geniş yer verirken, Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Avrupa'nın değil Erdoğan'ın başardığına dikkat çekerek, “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

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İtalyan basını da müzakereleri manşetlerine taşıdı. La Repubblica gazetesi 'Ateşkes Sözü' başlığını kullanırken Corriere della Sera 'Füzeler Altında Ateşkes Provası' manşetini seçti.

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