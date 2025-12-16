×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye'nin de dahil olduğu Kuzey-Güney Koridoru projesinde kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey-Güney Koridoru#Rusya#İran
Türkiyenin de dahil olduğu Kuzey-Güney Koridoru projesinde kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 14:43

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Tahran'da Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki ismin, Rusya ile İran arasında ekonomik bir koridor oluşturacak Kuzey-Güney Koridoru projesini değerlendirdiği kaydedildi.

Haberin Devamı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Kuzey–Güney Koridoru'nun tesis edilmesi için gerekli anlaşmaların yürürlüğe konulacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev ile Laricani, Kuzey-Güney Koridoru projesinin hayata geçirilmesi için mevcut engellerin giderilmesi ve sürecin uygulama aşamasına geçilmesini ele aldı.

Laricani, "Kısa bir zaman dilimi içinde mevcut tüm kurumsal engeller giderilecek ve Kuzey-Güney Koridoru’nun hukuki ve fiili olarak tesis edilmesi için gerekli anlaşmalar yürürlüğe konulacaktır." dedi.

Türkiyenin de dahil olduğu Kuzey-Güney Koridoru projesinde kritik görüşme

Haberin Devamı

'MOSKOVA, PROJENİN HIZLANDIRILMASI İÇİN HAZIR'

Rusya Başbakan Yardımcısı Savelyev ise konuşmasında, projenin hızlandırılması ve uygulama sürecinin başlatılması için Moskova'nın hazır olduğunu ifade etti.

Laricani, bu koridorun güzergahında yer alan tüm arazilerin yıl sonuna kadar devlet mülkiyetine geçirileceğini böylece projenin kesintisiz ve bütünlük içinde ilerleyeceğini belirtti.

Kuzey-Güney Koridoru'nun, iki ülkenin iş birliğini pekiştirmeye yönelik ortak stratejinin bir parçası olduğu vurgulanan görüşmede taraflar, üst düzeyde takip mekanizmalarının devreye alınması ve iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki koordinasyonun düzenli şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Gözden KaçmasınGAZAP ve HAYALET, Fransızları hayran bıraktı: Dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombasıGAZAP ve HAYALET, Fransızları hayran bıraktı: Dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombasıHaberi görüntüle

KUZEY-GÜNEY KORİDORU

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

Gözden Kaçmasınİsrailde Netanyahudan kurtulmak için meclisin feshi tartışılıyor: Harediler mesajı ilettiİsrail'de Netanyahu'dan kurtulmak için 'meclisin feshi' tartışılıyor: Harediler mesajı ilettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey-Güney Koridoru#Rusya#İran

BAKMADAN GEÇME!