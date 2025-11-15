Türkiye'nin 'Çelik Kubbe'si Tel Aviv'de panik yarattı: Aselsan'dan 1.3 milyar dolarlık proje

Haberin Devamı

İsrail merkezli Nziv haber sitesi, Türkiye’nin son yıllarda attığı en büyük savunma adımlarından “Çelik Kubbe” hava savunma sistemin dikkat çekti. Nziv'de yer alan haberde, Ankara’nın “Çelik Kubbe” hava savunma sistemini genişletmek için dev bir projeye yöneldiği ifade edildi.

Haberde, Türkiye’nin ASELSAN ile yaklaşık 1.3 milyar dolarlık kapsamlı bir üretim anlaşmasına hazırlandığı iddia edilirken, bu adımın hem Türkiye’nin hava savunma kapasitesi hem de bölgesel dengeler açısından “İsrail için tehlikeli bir gelişme” olarak değerlendirildiği belirtildi.

2030’A KADAR ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Nziv’in iddiasına göre Türkiye, insansız hava araçları, kısa menzilli balistik tehditler ve hassas güdümlü mühimmata karşı milli bir koruma kalkanı olarak geliştirilen Çelik Kubbe sistemini 2030 yılına kadar ülke genelinde yaymayı hedefliyor.

Haberin Devamı

İsrail basını, bu adımın hem Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim kararlılığını gösterdiğini hem de küresel savunma pazarında “Demir Kubbe’nin kritik bir rakibi” olabileceği anlamına geldiğini yazdı.

RADAR, SENSÖR VE YAPAY ZEKA TABANLI MİMARİ

Haberde, Çelik Kubbe’nin radarlar, sensörler, yapay zeka tabanlı analiz yazılımları ve çok sayıda önleyici sistemin entegre şekilde çalıştığı çok katmanlı bir mimariye sahip olduğu vurgulandı.

Sistemin tüm kritik bileşenlerinin Türkiye’de, tamamen yerli olarak geliştirildiği aktarıldı.

Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltan bu teknolojiyle hava sahasında caydırıcılığını artırdığı belirtilirken, genişletilmiş ilk teslimatların 2026 yılında, tam saha entegrasyonunun ise 2030’a doğru tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Haberin Devamı

İSRAİL YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Haberde, Türkiye’nin savunma alanındaki kapsamlı yatırımlarının İsrail tarafından yakından takip edildiği belirtildi. İsrailli yorumcuların, Ankara’nın hızla güçlendirdiği hava savunma mimarisinin “bölgedeki askeri denklemleri etkileyebilecek bir kapasite artışı” olduğuna dikkat çektiği aktarıldı.

Nziv ayrıca, Türkiye’nin geliştirdiği sistemin gelecekte Afrika, Orta Asya ve Arap dünyasındaki ülkelere pazarlanabileceğini, bu bölgelerde İsrail’in zaman zaman politik sınırlamalarla karşılaştığını yazdı. Bu nedenle Türkiye’nin savunma sanayisinin yeni bir uluslararası rekabet alanı oluşturabileceği değerlendirildi.

1.3 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Haberin Devamı

Nziv, ASELSAN’ın yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bir anlaşmaya yöneldiğini ileri sürdü. Bu rakam Türk makamları tarafından doğrulanmış değil.

Haberde, ASELSAN’ın son dönemde hava savunma kapasitesine yönelik büyük ölçekli sözleşmeler duyurduğuna dikkat çekilerek, söz konusu iddianın “Türkiye’nin savunma programının genel seyriyle uyumlu” olduğu yorumu yapıldı.

ÇELİK KUBBE TÜRKİYE’NİN SAVUNMASINDA YENİ DÖNEM BAŞLATIYOR

ASELSAN tarafından geliştirilen Çelik Kubbe’nin, Türkiye’nin hava savunmasında yeni bir dönem başlattığı vurgulandı. Sistem, farklı menzillere sahip hava savunma unsurlarını entegre ederek tek bir ağ yapısı altında birleştiriyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda KORKUT, HİSAR-A+, HİSAR-O+, GÖKBERK ve uzun menzilli SİPER gibi kritik sistemler aynı mimari içinde görev yapıyor.

KATMANLI VE DİNAMİK SAVUNMA

Çelik Kubbe’nin en öne çıkan özelliğinin katmanlı savunma anlayışı olduğu belirtiliyor. Sistem; en alçak irtifadan en yüksek seviyeye kadar tehditleri sıralı şekilde karşılayarak insansız hava araçlarından seyir füzelerine, helikopterlerden yüksek irtifa hedeflerine kadar geniş bir yelpazede etkili koruma sağlıyor.

Yapay zeka destekli altyapı sayesinde radar ve sensörlerden elde edilen veriler birleştirilerek ortak bir hava resmi oluşturuluyor. Bu bilgiler gerçek zamanlı olarak harekât merkezine aktarılıyor ve karar vericilere hızlı analiz sunuluyor. Böylece tehditlere anında yanıt verebilen dinamik bir hava güvenlik şemsiyesi kuruluyor.