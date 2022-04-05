Türk Büyükelçiliği Kiev'e geri döndü

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden Kiev şehrine dönerek faliyetlerine devam edildiğini açıkladı.

Büyükelçiliğin yaptığı paylaşımda, "Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük. Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.