Türkiye’nin burnunun dibi: İsrail, Halep ve İdlib’i vurdu

Haberin Devamı

Gazze Şeridi ve Lübnan’da işgalini sürdüren İsrail, zaman zaman hava saldırılarında bulunduğu Suriye’yi cumayı cumartesiye bağlayan gece bir kez daha hedef aldı. İsrail’e ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırıda bu kez Türkiye sınırına yakın bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Halep’teki askeri tesisler vuruldu. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, cumartesi yerel saatle 00.45’te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi. Haberde, “Safira ilçesinin çevresi hedef alındı. Saldırıda hasar meydana gelirken, bazı askerler yaralandı” ifadesi kullanıldı. İran destekli grupların, Safira’da bulunan bilimsel araştırma merkezini roket üretim tesisi olarak kullandığı biliniyor. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haberin Devamı

ÇOK SAYIDA ASKER YARALANDI

İranlı haber ajansı Mehr’e konuşan Suriyeli yetkililer hava saldırısında çok sayıda Suriyeli askerin yaralanmasının yanı sıra maddi hasarlar oluştuğunu bildirdi. İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

LÜBNAN’DA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusunun dün Lübnan’ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü, 69 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 136’ya, yaralı sayısının 13 bin 979’a yükseldiği belirtildi. Lübnan’daki saldırılar sürerken ülkede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile İsrail ordusu bir kez daha karşı karşıya geldi. UNIFIL’den yapılan yazılı açıklamada iki İsrail ordusu ekskavatörü ve bir buldozerin Ras Nakura’daki UNIFIL mevzisinde çitin bir kısmını ve beton bir yapıyı yıktığı belirtildi. İsrail ordusunun sahadaki eylemleriyle doğrudan ve kasıtlı bir şekilde kendilerini hedef aldığı vurgulandı.

‘GAZZE HALKINA ÖLÜM CEZASI VERİLMİŞ GİBİ’

Haberin Devamı

- İsrail’in dün gün boyunca Gazze’ye yönelik aralıksız saldırılarında kuzeyden güneye en az 26 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca güneydeki sözde güvenli bölge olan el-Mavasi’ye düzenlenen bombalamada dokuz kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

- BM Dünya Gıda Programı Genel Müdürü Cindy McCain İsrail güçlerinin bir aydır kuşattığı Gazze’nin kuzeyinde felaketin önlenmesi için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus Gazze’nin kuzeyindeki kıtlık koşullarına dair raporları ‘endişe verici’ diye nitelendirirken BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin Filistin Şefi Jonathan Whittall Gazze halkının tamamının sanki ölüm cezasına çarptırılmış gibi hissettiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İsrail’in Gazze’de sivillerin öldürülmesine karşı kayıtsızlığını kınadı. Turk, son BM raporunda, doğrulanan ölümlerin yaklaşık yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaşarak, sivillere yönelik yaygın veya sistematik saldırıların “insanlığa karşı suç” teşkil edebileceği uyarısında bulundu.