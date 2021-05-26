Türkiye'nin aşı ikna timleri dünya basınında... 'En ücra köylerde bile kapı kapı dolaşıyorlar!'

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Koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için kurulan 'aşı ikna timleri'nin başarılar dünya basınında manşet oldu. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye'nin en ücra köylerine bile ulaşan ve aşı olmak konusunda tereddütte düşen vatandaşlarını ikna etmek ve aşı yapmak için canla başla çalışan kahramanları çarpıcı fotoğraflarla birlikte haberleştirdi.

Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürerken ve öncelik sırası gelenlere BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulurken bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri haberleri zaman zaman basına yansıyor.

Bu haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen randevu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor. Ekipler ilk olarak sohbet etmek için evlere giderken sonrasında vatandaşlara aşı hakkında doğru bilgiler verilerek Kovid-19'a karşı aşılanmaları sağlanıyor.

AP, Mardin’e giderek aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi. Bölgeden fotoğraflarla birlikte paylaşılan haberde Medine Ereli'nin sağlık çalışanlarına seslendiği ve belediyede temizlik işçisi olarak çalışan eşi 59 yaşındaki Enver Ereli'nin aşı olmak istemediğini söylüyor. Aşı ikna ekibinden Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan hemen devreye giriyor.

Mardin'deki ekip, Ereli'yi aşı olması için ikna etti ve hemşire bir taburede otururken ona ilk doz aşısını yaptı. Ereli, "Hastalanmaktan ve felç olmaktan korkuyordum. Sağlık ekipleri bana bunların gerçek olmadığını ve aşının faydalarını anlattı. İkna oldum ve aşılandım." ifadesini kullandı.

Kahraman sağlık çalışanları, ülkenin en savunmasız nüfusu arasında koronavirüse karşı aşılamayı teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Türkiye’nin "aşı ikna" ekiplerinin bir parçası olarak görev yapıyor. Görevleri ise aşıya uygun yaş gruplarında yer alan ama aşı olmak konusunda isteksiz olan vatandaşlara gerçekleri anlatmak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19 aşılarıyla ilgili bilgi kirliliği yaşanıyor ve aşılarla ilgili gerçeği yansıtmayan karalama kampanyaları sosyal medyanın da etkisiyle çığı gibi büyüyor. Aşılama programının başlangıcında, Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP’ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra aşılarla ilgili durumun gerçek olmadığını anladılar. Özellikle ileri yaş grubundan vatandaşlar aşıların felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mobil aşılama ekipler, nisan ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteriyor. Sağlık çalışanları, insanların fikrini değiştirmeleri için onlara önce telefonla ulaşıyor, ardından aşılarını yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı olmaya uygun olan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 84'üne Kovid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Türkiye, bu rakamı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre aşı ikna ekipleri sadece Mardin'de yaklaşık 8 bin kişinin aşılanmasını sağladı. İkna ekipleri ülkenin en uzak bölgelerine bile gitmeye ve yoğun bir çalışmayla nüfusun çoğunun aşılanmasına yardımcı olmaya devam edecekler.

AP'de yer alan ve Sağlık Bakanlığı tarafından da paylaşılan son verilere göre Türkiye’de yaklaşık 83 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 15’ini aşılandı. 16 milyonu aşkın kişiye ise ilk doz aşı yapıldı. Türkiye'nin günlük Kovid-19 vaka sayısı, Nisan ortasında 63 binden fazla günlük vaka ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 10 binin altına düştü.

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