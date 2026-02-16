Türkiye'nin Afrika hamlesi Yunanistan ve İsrail'de yankılandı: Tarihi bir an

Haberin Devamı

Türkiye, son aylarda Afrika Boynuzu’nda enerji, uzay üssü ve balıkçılık faaliyetlerini artırdı. Bölgedeki askeri kapasitesini de genişleten Türkiye, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyetini başlatarak "Çağrı Bey" adlı sondaj gemisini Somali açıklarında petrol aramak üzere görevlendirdi.

Bölgedeki jeopolitik dengeler açısından kritik görülen hamle “Somali çıkarması” olarak nitelendirilen bu adım, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı buldu.

"İLK DERİN DENİZ SONDAJ GÖREVİ"

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT News, Türkiye’nin yeni 7. nesil sondaj gemisinin Somali’ye doğru yola çıktığını duyurdu. Haberde, bunun Türkiye’nin ulusal suları dışındaki ilk derin deniz sondaj görevi olduğu vurgulandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali’ye giden “Çağrı Bey” sondaj gemisinin mürettebatıyla iletişime geçerek başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.

Habere göre, yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen sefer, Atlantik Okyanusu ve Ümit Burnu üzerinden Afrika kıtasının dolaşılmasını içeriyor. Geminin direk yüksekliğinin Süveyş Kanalı’ndan geçişe uygun olmaması nedeniyle bu güzergâh tercih edildi.

Çağrı Bey’in teknik özelliklerine odaklanan ERT news, geminin 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiğini ve 6 metreye ulaşan dalga yüksekliğinde dahi çalışmasına imkân tanıyan dinamik konumlandırma sistemine sahip olduğunu belirtti.

Haberde, geminin adının Selçuklu Türklerinin lideri Sultan Alparslan’ın babası ve Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey’in ağabeyi Çağrı Bey’e atıfta bulunduğu belirtildi.

GÜNLÜK 500 BİN VARİL PETROL HEDEFLENDİ

Insider haber sitesi, Çağrı Bey'in Somaliye gönderilmesinin Türkiye'nin deniz yetki alanı dışındaki ilk denizaşırı hidrokarbon araştırması olacağını vurguladı.

Haberde, Türkiye'nin 2028 yılına kadar günlük 500 bin varil petrol veya eşdeğer hidrokarbon üretmeyi hedeflediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde "tarihi bir an" olarak nitelendirdilen gelişmeye ilişkin "Türkiye’nin Somali hamlesi" ifadesi kullanıldı ve Ankara'nın enerji alanında küresel ölçekte daha etkin bir rol oynayacağı kaydedildi.

JEOPOLİTİK REKABET ARTIYOR

Yunanistan merkezli Pronews gazetesi, Türkiye ile İsrail arasında Afrika Boynuzu’nun kontrolü üzerinden yeni bir gerilim yaşandığını öne sürdü. Haberde, Türk sondaj gemisi “Çağrı Bey”in yola çıkmasının bölgedeki jeopolitik rekabeti artırdığı yorumu yapıldı.

Gazete, Somaliland’ın bağımsızlığını ilan etmesinin Ankara ile Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükselttiğini öne sürdü.

Türkiye'nin hamlesinin yalnızca enerji araştırmalarıyla sınırlı olmadığını belirten gazete, Ankara ve Tel Aviv arasında enerji alanında rekabet olduğunu iddia etti.

Haberde Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Sudan’ın bir blokta; İsrail ve Güney Sudan’ın ise diğer blokta yer aldığı iddia edildi.

TARİHİ BİR ADIM

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye’nin Somali’de başlattığı enerji hamlesini “Tarihi adım” başlığıyla okurlarına duyurdu. Haberde, Ankara’nın Somali’de petrol arama faaliyetlerine başlamasının bölgedeki dengeleri etkileyebileceği yorumu yapıldı.

Gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, 2026 yılının enerji alanında Türkiye için keşifler ve müjdelerle dolu bir yıl olacağını ifade ettiği yer aldı.

Sondaj gemisinin güvenliğini TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'nın üstleneceğini kaydeden gazete, Türkiye'nin Somali’yi Afrika’da stratejik bir ortak olarak konumlandırdığını belirtti.

Haberde, Ankara’nın küresel iş birliklerini genişlettiği ve bu kapsamda ExxonMobil ile Chevron şirketleriyle dünyanın çeşitli bölgelerinde petrol ve gaz arama anlaşmaları imzaladığı ifade edildi.

Çağrı Bey sondaj gemisinin 25 Şubat’a kadar Aden Körfezi ve Somali kıyılarında görev yapacağı vurgulanan haberde, Akkuyu nükleer santralinin de yüzde 99 tamamlandığını kaydetti ve Türkiye'nin "enerjide tam bağımsızlık" hedefinde olduğunun altını çizdi.