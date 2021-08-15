Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşları için 'Afganistan' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türklerin ivedilikle Kabil Büyükelçiliğine bilgi vermesini istedi. Türkiye'nin Afganistan Büyükelçiliği de konu ile ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
Türkiye'nin Afganistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada 'Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel:+93 79 782 82 83), ivedilikle bilgi verilmeleri rica olunur.' ifadelerine yer verildi.