Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihten husumet çıkarmayın

Dışişleri Bakanlığı, 19 Mayıs 1919’un Türk milleti tarafından “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kapsamında coşkuyla kutlandığını belirterek yazılı açıklama yayımladı.

Yunanistan’da bugün düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu işgalci güçlere karşı Milli Mücadele’yi başlattığı vurgulandı.

“YUNANİSTAN ASILSIZ İDDİALARI GENİŞLETİYOR”

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan’ın 1994 yılında “Pontus” iddialarına ilişkin kabul ettiği mevzuatla Türkiye aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu iddiaların sürekli genişletildiği ve Eğitim Bakanlığı genelgesiyle ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda ders olarak okutulduğu belirtildi.

“İŞGAL GİRİŞİMİNİN HEZİMETİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Megali Idea” hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız “Pontus” iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve mezalimin, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ile Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alındığı kaydedildi.

TRİPOLİÇE VE İZMİR VURGUSU

Bakanlık, Yunan makamlarını siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeye çağırdı.

Açıklamada, 1821’deki Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen suçların yanı sıra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle Batı Anadolu’da yaşanan mezalimin de hatırlanması gerektiği ifade edildi.

“BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN ADIM ATIN”

Açıklamanın sonunda Yunanistan’a, “gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkarmak yerine ikili ilişkileri barış ve iş birliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koyması” çağrısı yapıldı.

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Yunanistan’ın da dahil olduğu işgalci güçlere karşı milli mücadelemizi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919, Türk milleti tarafından 'Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kapsamında coşkuyla kutlanmaktadır.

Yunanistan, 1994 yılında 'Pontus' iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla ülkemiz aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunmakta, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişletmekte ve bunları Eğitim Bakanlığı genelgesiyle, ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutmaktadır.

'Megali Idea' hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız 'Pontus' iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır.

Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu’daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır.

Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve iş birliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz."