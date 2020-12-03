Türkiye'den Yunan Bakan'ın iddialarına videolu cevap

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan makamları tarafından dün, Midilli Adası doğusunda Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin yardıma ihtiyaç duyduğu ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yardım çağrısı yapılmasına rağmen göçmen grubuna yardım edilmediği yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddiaların yer aldığı bildirildi. Dün, düzensiz göçmen grubu tarafından Türk Sahil Güvenlik birimlerine gelen yardım çağrısı üzerine düzensiz göçmenlerin konum sorgulaması yapılarak bölgeye en yakın mevkideki Türk Sahil Güvenlik Botunun (TCSG 907) sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi;



"Saat 05.10’da olay mahalline varan Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu göçmen botunun Yunan sularında olduğu tespit edilmiştir. Bölgede göçmen botuna yakın mevkide Yunan Sahil Güvenlik botu bulunduğu görülmüş ve bota çağrı yapılmış ancak herhangi bir yanıt alınamamıştır. Olay mevkiinin Yunanistan suları olması ve çağrılara cevap alınamaması nedeniyle olay mevkiine intikal edilememiş ve Türk karasularında acil bir müdahale için saat 05.50’ye kadar hazır beklenmiştir"



Açıklamada ayrıca, Yunan Sahil Güvenlik Botuna yapılan çağrı ve Türk Sahil Güvenlik botunun olay yerine intikaline ilişkin radar kayıt görüntüleri paylaşıldı.



BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI TEPKİ GÖSTERDİ



Öte yandan olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ege‘de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan; Göç Bakanı’nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor Devlet otoritelerine doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz" dedi.