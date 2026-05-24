×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye'den 'uzay vatan' için stratejik hamle

Güncelleme Tarihi:

#Uzay Vatan#TDT Zirvesi#Recep Tayyip Erdoğan
Türkiyeden uzay vatan için stratejik hamle
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 12:37

Türk devletleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temalı TDT Gayriresmi Zirvesi'nde teknoloji ve uzay başta olmak üzere pek çok alanda ortak çalışma kararı aldı. Uzay vatan stratejisi kapsamında atılımlarını sürdüren Türkiye, Türk devletleriyle yürütülecek projelerle bu alandaki hamlelerini güçlendirecek.

Haberin Devamı

Türkiye "uzay vatan" stratejisiyle yeni projelere odaklanırken kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yürütecek.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 15 Mayıs'ta "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde, tarımdan ulaştırmaya, yapay zekadan dijital ve uzay teknolojilerine kadar birçok konuda anlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvede yapay zeka ve dijital dönüşümün yanı sıra uzay başlığı da Türk devletlerinin öncelikli konuları arasında yer aldı.

Türkiyeden uzay vatan için stratejik hamle

Haberin Devamı

İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Bu kapsamda, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalarla, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına odaklanılarak, düzenli eğitim platformları, teknoloji, havacılık ve uzay festivalleri ile değişim programlarının gerçekleştirilmesine karar verildi.

Gözden KaçmasınCaliforniada acil durum ilan edildi: Zehirli gaz alarmıCalifornia'da acil durum ilan edildi: Zehirli gaz alarmıHaberi görüntüle

Dijital okuryazarlık, yapay zeka eğitimi, beceri geliştirme ve yetenek hareketliliği konularında ortak programlar aracılığıyla insan sermayesinin geliştirilmesinde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda da görüş birliği oluştu.

Türkiyeden uzay vatan için stratejik hamle

ORTAK UYDU ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Dış uzay faaliyetleri alanında işbirliği de oluşturulacak.

Teşkilat, teknolojik ortaklıkları güçlendirme, bilimsel ve insan kaynakları potansiyelini geliştirme ve TDT üye devletleri arasındaki işbirliği ve entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan ortak girişimleri destekleyecek.

Etkili çok taraflı işbirliğinin somut örneklerinden biri de nano sınıfı CubeSat-12U projesi oldu. Bilimsel amaçlı başlatılan projede uydunun geliştirilmesine ve yer testlerine odaklanıldı. Teşkilatın son zirvesinde projedeki gelişim değerlendirildi. TDT bayrağı altında, üye devletlerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücüyle elde edilen uydunun bu yıl fırlatılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Projenin teşkilatın uzay hedeflerine yeni bir boyut getirmesi öngörülüyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPakistanda tren yoluna terör saldırısı: 23 kişi hayatını kaybettiPakistan'da tren yoluna terör saldırısı: 23 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Ayrıca yapay zeka ve dijital teknolojiler alanında Türk devletleri arasında yasal bir çerçevenin oluşturulması da hedefler arasında yer alıyor.

Türkiyeden uzay vatan için stratejik hamle

UZAY VATAN'DA YENİ ADIMLAR PLANLANIYOR

Öte yandan TDT'ye üye devletler, uzay alanındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni adımları da peyderpey atmak için hazırlıklar yapıyor.

Bu kapsamda Dünya Uzay Haftası, Uluslararası Astronotik Kongresi ve diğer küresel platformlar çerçevesinde, uzay bilimlerinde görünürlüğü ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla TDT bayrağı altında Türk Dünyası Uzay Günleri ve ilgili etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Tüm bu adımlar kardeş ülkelerin hedefleri gibi Türkiye'nin "uzay vatan" olarak şekillenen stratejisini de destekleyen çalışmalar olarak kayda geçti.

Gözden Kaçmasınİran ile ABD arasında 60 günlük ateşkes bugün duyurulabilir: İşte anlaşma şartlarıİran ile ABD arasında 60 günlük ateşkes bugün duyurulabilir: İşte anlaşma şartlarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzay Vatan#TDT Zirvesi#Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!