Türkiye'den uzay hamlesi: Artemis Mutabakatı imzalandı

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Türkiye, Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Artemis Mutabakatı'nı 31 Ağustos'ta imzaladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Artemis Mutabakatı ile uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımına yönelik uluslararası iş birliğini desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

ARTEMİS MUTABAKATI NEDİR?

Artemis Mutabakatı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 2020 yılında yedi ülkeyle başlatılan, Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bağlayıcı olmayan ilkeler manzumesi niteliğinde bir belge olarak öne çıkıyor.

Mutabakat, uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımına yönelik uluslararası iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor. Halihazırda 70 ülkenin imzacısı olduğu Artemis Mutabakatı'na Türkiye'nin de katılmasıyla, Türkiye'nin Artemis Programları'nda ortak ülke olarak yer almasının önü açılabilecek.

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TÜRKİYE'NİN UZAY SANAYİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin Artemis Programı'na dahil olmasının, gelişmekte olan uzay sanayisinin küresel uzay ekonomisine entegrasyonuna ve Milli Uzay Programları'nın ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Artemis Mutabakatı, Türkiye'nin 2022-2030 Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'nde belirlenen hedeflerle de örtüşüyor. Bu kapsamda uzay teknolojileri ve sanayisinde yerli ve milli kapasite ile kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

AY GÖREVİNE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ DESTEĞİ

Türkiye'nin Artemis Mutabakatı'na katılımının, Türkiye Uzay Ajansı ile TÜBİTAK UZAY iş birliğinde yürütülen Türkiye'nin ilk Ay görevi olan Ay Araştırma Projesi'ne (AYAP) de katkı sağlaması öngörülüyor.

Mutabakatın, NATO bünyesinde uzay ve havacılık alanında devam eden projelerdeki iş birliklerine de katkı sunması bekleniyor.

ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımına yönelik uluslararası iş birliğine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

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5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin de Artemis Mutabakatı ile ortaya konulan ortak vizyonun pekiştirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturacağı belirtildi.