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Türkiye'den Ürdün'deki saldırıya kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#Ürdün#Saldırı
Türkiyeden Ürdündeki saldırıya kınama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 10:41

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de bir kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Karak vilayetindeki saldırı kınandı ve "Ürdün’le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’ün Karak vilayetindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Bakanlık, saldırının ardından Ürdün halkıyla dayanışma mesajı verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DAYANIŞMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

Açıklamada, “Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün’le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ürdün’ün Karak vilayetindeki bir kiliseye gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün’le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#Ürdün#Saldırı

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