Türkiye'den Ürdün'deki saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’ün Karak vilayetindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Bakanlık, saldırının ardından Ürdün halkıyla dayanışma mesajı verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DAYANIŞMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

Açıklamada, “Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün’le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ürdün’ün Karak vilayetindeki bir kiliseye gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün’le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz."