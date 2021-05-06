Türkiye'den uluslararası topluma İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine yönelik tepki verme çağrısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ettiği anımsatılarak, bu bölgelerde alınan yıkım ve müsadere kararlarıyla, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerin sürdüğüne dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletme planları çerçevesinde son dönemde, Kudüs'ün güneydoğusundaki Har Homa'da 540 yeni yerleşim birimi inşası planının onaylanması, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararları alınması ve İsrail kanunlarına göre de yasadışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılması girişimlerinden büyük endişe duyulduğu belirtildi.

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü söz konusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyelerini söz konusu hukuk dışı uygulamalara karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara