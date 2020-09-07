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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 19:49 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına tepki

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Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Tunus’taki terör saldırısına ilişkin, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personeline Allah'tan rahmet, yaralanan görevliye acil şifalar, kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Tunus’ta bir güvenlik noktasına yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Tunus’un Sousse şehrinde bir güvenlik kontrol noktasına 6 Eylül 2020 günü düzenlenen ve DEAŞ terör örgütünün üstlendiği saldırıda bir Ulusal Muhafızlar mensubunun hayatını kaybettiği, bir diğerinin ise ağır yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personeline Allah’tan rahmet, yaralanan görevliye acil şifalar, kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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