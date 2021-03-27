Türkiye’den Süveyş için yardım önerisi

Dünyanın gözleri, bir konteyner gemisinin karaya oturduğu için ulaşıma kapanan Süveyş Kanalı’nda. Gemiyi yüzdürme çalışmaları devam ederken, Türkiye ve ABD, Mısır’a kurtarma faaliyetlerinde yardım teklifinde bulundu.

NENE HATUN GİDEBİLİR

Yardım önerisinde bulunduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bizim Nene Hatun gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı’nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız” diye konuştu.

OPERASYON SÜRÜYOR

23 Mart günü Çin’den Hollanda’nın Rotterdam limanına konteyner yükü taşıyan ‘EverGiven’ gemisi şiddetli rüzgârın etkisiyle yan dönerek karaya oturmuş ve kanal geçişini tamamen kapatmıştı. 400 metre uzunluğu ve 59 metre genişliğiyle 8 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde olan geminin kurtarılması için seferberlik yürütülüyor. Son olarak karaya oturan geminin burnunun altı hafriyat makineleriyle kazılarak kurtarılması denendi.







DOLUNAY UMUDU

Akdeniz’i Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan ve dünyanın en önemli deniz ticaret yolu sayılan Süveyş’te yaşanan olay, petrol, doğalgaz, ve ticari mal sevkiyatını sekteye uğrattı. Ulaşımın hafta başından beri sağlanamadığı kaza nedeniyle, dünya enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşandı.

Öte yandan gözler, 28 Mart tarihinde gerçekleşecek dolunaya çevrildi. Dolunay nedeniyle yaşanacak şiddetli gelgit olayının, gemiyi yüzdürebileceği beklentisi söz konusu. Aksi halde ise kanalın haftalarca kapalı kalabileceği belirtiliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara